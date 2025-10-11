Минские динамовцы повторно проиграли «Шанхайским Драконам» в КХЛ

Подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с китайским клубом во второй раз за три дня — 9 октября минчане проиграли с результатом 2:3, пропустив решающую шайбу за 59 секунд до окончания третьего периода. Субботний поединок также прошел в «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В стартовый состав столичного клуба после травмы вернулся голкипер Василий Демченко, который в предыдущий раз выходил на лед в матче КХЛ ровно месяц назад.