Минские динамовцы повторно проиграли «Шанхайским Драконам» в КХЛ

Подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с китайским клубом во второй раз за три дня — 9 октября минчане проиграли с результатом 2:3, пропустив решающую шайбу за 59 секунд до окончания третьего периода. Субботний поединок также прошел в «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В стартовый состав столичного клуба после травмы вернулся голкипер Василий Демченко, который в предыдущий раз выходил на лед в матче КХЛ ровно месяц назад.
«Зубры» открыли счет на 35-й минуте встречи — на добивании после броска Тая Смита удачно сработал Сэм Энас. До этого момента обе команды по три раза играли в большинстве, но не сумели реализовать ни одной попытки. В середине третьего периода хоккеисты «Шанхая» сравняли цифры, а за три минуты до конца игрового отрезка вышли вперед — минчан огорчил бывший игрок столичного клуба Райан Спунер, который отличился в формате «5 на 4».
Финальная сирена зафиксировала поражение «Динамо» со счетом 1:2. Наша команда с 16 очками осталась на шестом месте в Западной конференции, «Драконы» набрали 18 баллов и поднялись на вторую строчку. Далее «зубров» ожидают два матча на домашнем льду: 14 октября наша команда сыграет с нижегородским «Торпедо», а 17 октября примет нижнекамский «Нефтехимик».
Жерар Галлан
Дмитрий Квартальнов
Андрей Кареев
Василий Демченко
(00:00-58:55)
07:07
Уилл Райлли
13:51
Кристиан Хенкель
17:23
Гейдж Куинни
17:23
Вадим Мороз
20:42
Вадим Шипачев
22:51
Спенсер Фу
27:15
Виталий Пинчук
33:44
Сэм Энас
(Тай Смит, Алекс Лимож)
51:15
Спенсер Фу
(Райан Спунер, Джозеф Душак)
52:44
Сэм Энас
56:07
Роберт Хэмилтон
57:10
Райан Спунер
(Гейдж Куинни, Адам Кленденинг)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит