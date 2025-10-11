Ричмонд
Минские динамовцы повторно проиграли «Шанхайским Драконам» в КХЛ

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Шанхайским Драконам» во втором и заключительном матче выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с китайским клубом во второй раз за три дня — 9 октября минчане проиграли с результатом 2:3, пропустив решающую шайбу за 59 секунд до окончания третьего периода. Субботний поединок также прошел в «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В стартовый состав столичного клуба после травмы вернулся голкипер Василий Демченко, который в предыдущий раз выходил на лед в матче КХЛ ровно месяц назад.

«Зубры» открыли счет на 35-й минуте встречи — на добивании после броска Тая Смита удачно сработал Сэм Энас. До этого момента обе команды по три раза играли в большинстве, но не сумели реализовать ни одной попытки. В середине третьего периода хоккеисты «Шанхая» сравняли цифры, а за три минуты до конца игрового отрезка вышли вперед — минчан огорчил бывший игрок столичного клуба Райан Спунер, который отличился в формате «5 на 4».

Финальная сирена зафиксировала поражение «Динамо» со счетом 1:2. Наша команда с 16 очками осталась на шестом месте в Западной конференции, «Драконы» набрали 18 баллов и поднялись на вторую строчку. Далее «зубров» ожидают два матча на домашнем льду: 14 октября наша команда сыграет с нижегородским «Торпедо», а 17 октября примет нижнекамский «Нефтехимик».

Шанхай Дрэгонс
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
11.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 8407 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Андрей Кареев
Василий Демченко
(00:00-58:55)
1-й период
07:07
Уилл Райлли
13:51
Кристиан Хенкель
17:23
Гейдж Куинни
17:23
Вадим Мороз
2-й период
20:42
Вадим Шипачев
22:51
Спенсер Фу
27:15
Виталий Пинчук
33:44
Сэм Энас
(Тай Смит, Алекс Лимож)
3-й период
51:15
Спенсер Фу
(Райан Спунер, Джозеф Душак)
52:44
Сэм Энас
56:07
Роберт Хэмилтон
57:10
Райан Спунер
(Гейдж Куинни, Адам Кленденинг)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Динамо Мн
Штрафное время
6
12
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит