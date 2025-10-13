Ричмонд
Новосибирская «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» по буллитам в напряжённом матче КХЛ

Судьба встречи решилась в серии буллитов.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирская «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» на выезде в Нижнекамске. Встреча прошла на льду «Нефтехим-Арены» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Победитель определился только в серии буллитов.

Сибиряки активно начали матч и уже на пятой минуте вышли вперёд — отличился Архип Николенко. Во втором периоде перевес увеличил Владимир Бутузов.

Однако в заключительной двадцатиминутке хозяевам удалось сравнять счёт — «Сибирь» пропустила две шайбы подряд. В овертайме заброшенных шайб не последовало. Судьба встречи решилась в серии буллитов. Победный бросок выполнил Никита Сошников. Надёжно ворота новосибирцев в этой игре защищал Антон Красоткин.

«Ребята показали, что они команда, что мы исправились. К сожалению, преимущество в две шайбы не смогли удержать в третьем периоде, пропустили простые голы. Потеряв несколько игроков по ходу матча, молодцы, что смогли правильно доиграть третий период, даже создавали моменты. А победа по буллитам — есть победа», — прокомментировал победу главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.

Нефтехимик
2:3
0:1, 0:1, 2:0, 0:0
Б
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 2275 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Вячеслав Буцаев
Вратари
Филипп Долганов
(00:00-65:00)
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
Ярослав Озолин
(65:00-65:00)
1-й период
05:09
Архип Неколенко
(Егор Аланов)
17:29
Федор Гордеев
2-й период
27:30
Егор Аланов
28:44
Евгений Митякин
30:59
Командный штраф
32:21
Жан-Себастьян Ди
34:16
Владимир Бутузов
(Егор Аланов, Никита Сошников)
3-й период
42:25
Матвей Надворный
(Данила Квартальнов, Арсен Хисамутдинов)
51:09
Андрей Белозеров
(Лука Профака, Никита Хлыстов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Сошников
(Сибирь)
Статистика
Нефтехимик
Сибирь
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит