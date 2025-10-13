Новосибирская «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» по буллитам в напряжённом матче КХЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» на выезде в Нижнекамске. Встреча прошла на льду «Нефтехим-Арены» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Победитель определился только в серии буллитов.
Сибиряки активно начали матч и уже на пятой минуте вышли вперёд — отличился Архип Николенко. Во втором периоде перевес увеличил Владимир Бутузов.
Однако в заключительной двадцатиминутке хозяевам удалось сравнять счёт — «Сибирь» пропустила две шайбы подряд. В овертайме заброшенных шайб не последовало. Судьба встречи решилась в серии буллитов. Победный бросок выполнил Никита Сошников. Надёжно ворота новосибирцев в этой игре защищал Антон Красоткин.
«Ребята показали, что они команда, что мы исправились. К сожалению, преимущество в две шайбы не смогли удержать в третьем периоде, пропустили простые голы. Потеряв несколько игроков по ходу матча, молодцы, что смогли правильно доиграть третий период, даже создавали моменты. А победа по буллитам — есть победа», — прокомментировал победу главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.
Игорь Гришин
Вячеслав Буцаев
Филипп Долганов
(00:00-65:00)
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
Ярослав Озолин
(65:00-65:00)
05:09
Архип Неколенко
(Егор Аланов)
17:29
Федор Гордеев
27:30
Егор Аланов
28:44
Евгений Митякин
30:59
Командный штраф
32:21
Жан-Себастьян Ди
34:16
Владимир Бутузов
(Егор Аланов, Никита Сошников)
42:25
Матвей Надворный
(Данила Квартальнов, Арсен Хисамутдинов)
51:09
Андрей Белозеров
(Лука Профака, Никита Хлыстов)
победный бросок: Никита Сошников
(Сибирь)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
