Новосибирская «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» по буллитам в напряжённом матче КХЛ

«Ребята показали, что они команда, что мы исправились. К сожалению, преимущество в две шайбы не смогли удержать в третьем периоде, пропустили простые голы. Потеряв несколько игроков по ходу матча, молодцы, что смогли правильно доиграть третий период, даже создавали моменты. А победа по буллитам — есть победа», — прокомментировал победу главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.