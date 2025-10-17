Московское «Динамо» взяло реванш у «Шанхай Дрэгонс» в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе «Шанхай Дрэгонс» отметились Борна Рендулич (10-я минута) и Владислав Валенцов (37). У «Динамо» отличились Дилан Сикьюра (24) и Антон Слепышев (59). Автором победного буллита стал форвард москвичей Никита Гусев.
«Шанхай Дрэгонс» проиграл после трех побед подряд в КХЛ. В предыдущем матче команда обыграла московское «Динамо» (3:2). Москвичи одержали пятую победу в шести последних матчах в КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» находится на 2-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 15 матчах. «Динамо» с 19 очками в 15 играх занимает 4-е место на Западе.
В следующем матче «Шанхай» 21 октября в гостях сыграет против московского «Спартака», «Динамо» днем ранее примет ярославский «Локомотив».
Жерар Галлан
Алексей Кудашов
Патрик Рибар
(00:00-65:00)
Максим Моторыгин
(00:00-56:30)
Максим Моторыгин
(58:02-65:00)
09:03
Борна Рендулич
(Гейдж Куинни, Джозеф Душак)
10:34
Игорь Ожиганов
23:37
Дилан Сикьюра
(Джордан Уил)
26:11
Максим Комтуа
32:49
Райан Спунер
36:15
Владислав Валенцов
(Никита Попугаев)
57:55
Джейк Бишофф
58:02
Антон Слепышев
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
