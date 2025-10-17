Московское «Динамо» взяло реванш у «Шанхай Дрэгонс» в КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» проиграл после трех побед подряд в КХЛ. В предыдущем матче команда обыграла московское «Динамо» (3:2). Москвичи одержали пятую победу в шести последних матчах в КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» находится на 2-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 15 матчах. «Динамо» с 19 очками в 15 играх занимает 4-е место на Западе.