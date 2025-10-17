Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.29
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Московское «Динамо» взяло реванш у «Шанхай Дрэгонс» в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над китайским «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе «Шанхай Дрэгонс» отметились Борна Рендулич (10-я минута) и Владислав Валенцов (37). У «Динамо» отличились Дилан Сикьюра (24) и Антон Слепышев (59). Автором победного буллита стал форвард москвичей Никита Гусев.

«Шанхай Дрэгонс» проиграл после трех побед подряд в КХЛ. В предыдущем матче команда обыграла московское «Динамо» (3:2). Москвичи одержали пятую победу в шести последних матчах в КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» находится на 2-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 15 матчах. «Динамо» с 19 очками в 15 играх занимает 4-е место на Западе.

В следующем матче «Шанхай» 21 октября в гостях сыграет против московского «Спартака», «Динамо» днем ранее примет ярославский «Локомотив».

Шанхай Дрэгонс
2:3
1:0, 1:1, 0:1, 0:0
Б
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
16.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 5781 зритель
Главные тренеры
Жерар Галлан
Алексей Кудашов
Вратари
Патрик Рибар
(00:00-65:00)
Максим Моторыгин
(00:00-56:30)
Максим Моторыгин
(58:02-65:00)
1-й период
09:03
Борна Рендулич
(Гейдж Куинни, Джозеф Душак)
10:34
Игорь Ожиганов
2-й период
23:37
Дилан Сикьюра
(Джордан Уил)
26:11
Максим Комтуа
32:49
Райан Спунер
36:15
Владислав Валенцов
(Никита Попугаев)
3-й период
57:55
Джейк Бишофф
58:02
Антон Слепышев
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Динамо М
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит