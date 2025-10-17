«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в серии буллитов со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе «Спартака» отметились Адам Ружичка (10-я минута), Джоуи Кин (46), Даниэль Усманов (48), победный буллит реализовал Нэйтан Тодд. У «Адмирала» отличились Павел Коледов (20), Павел Шэн (45) и Даниил Гутик (52).
«Спартак» одержал 100-ю победу в КХЛ под руководством Алексея Жамнова. Он является рекордсменом клуба по количеству побед в качестве главного тренера. В феврале Жамнов опередил чеха Милоша Ржигу (75 побед), возглавлявшего команду с 2007 по 2010 год. Всего в качестве тренера Жамнов провел 174 матча.
«Спартак» располагается на четвертой строчке Западной конференции, набрав 19 очков в 16 играх. «Адмирал» занимает девятое место на Востоке. В активе клуба 15 очков в 13 играх.
В следующем матче «Адмирал» примет череповецкую «Северсталь», «Спартак» дома сыграет с китайским клубом «Шанхай Дрэгонс». Встречи пройдут 21 октября.
Леонид Тамбиев
Алексей Жамнов
Адам Хуска
(00:00-65:00)
Артем Загидулин
(00:00-04:16)
Артем Загидулин
(04:30-65:00)
04:30
Даниил Гутик
09:40
Адам Ружичка
(Андрей Миронов)
19:01
Павел Коледов
(Кайл Олсон, Александр Дарьин)
20:35
Семен Ручкин
23:51
Александр Дарьин
32:46
Дмитрий Завгородний
44:43
Павел Шэн
(Даниил Гутик, Семен Ручкин)
45:06
Александр Дарьин
45:27
Джоуи Кин
(Нэйтан Тодд, Адам Ружичка)
47:00
Даниэль Усманов
(Александр Беляев, Дмитрий Вишневский)
51:39
Даниил Гутик
(Степан Старков)
52:50
Егор Зайцев
57:31
Командный штраф
60:09
Джоуи Кин
63:00
Павел Коледов
победный бросок: Нэйтан Тодд
(Спартак)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит