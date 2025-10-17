«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова

«Спартак» одержал 100-ю победу в КХЛ под руководством Алексея Жамнова. Он является рекордсменом клуба по количеству побед в качестве главного тренера. В феврале Жамнов опередил чеха Милоша Ржигу (75 побед), возглавлявшего команду с 2007 по 2010 год. Всего в качестве тренера Жамнов провел 174 матча.