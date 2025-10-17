Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
0
:
Металлург Мг
1
Все коэффициенты
П1
16.70
X
5.10
П2
1.28
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.41
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
22.10
Айлендерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.88
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.07
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
22.10
Питтсбург
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.34
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.37
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.38
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.79
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
22.10
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.33
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.32
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Виннипег
2
П1
X
П2

«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова

Красно-белые в серии буллитов в гостях победили «Адмирал».

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в серии буллитов со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Спартака» отметились Адам Ружичка (10-я минута), Джоуи Кин (46), Даниэль Усманов (48), победный буллит реализовал Нэйтан Тодд. У «Адмирала» отличились Павел Коледов (20), Павел Шэн (45) и Даниил Гутик (52).

«Спартак» одержал 100-ю победу в КХЛ под руководством Алексея Жамнова. Он является рекордсменом клуба по количеству побед в качестве главного тренера. В феврале Жамнов опередил чеха Милоша Ржигу (75 побед), возглавлявшего команду с 2007 по 2010 год. Всего в качестве тренера Жамнов провел 174 матча.

«Спартак» располагается на четвертой строчке Западной конференции, набрав 19 очков в 16 играх. «Адмирал» занимает девятое место на Востоке. В активе клуба 15 очков в 13 играх.

В следующем матче «Адмирал» примет череповецкую «Северсталь», «Спартак» дома сыграет с китайским клубом «Шанхай Дрэгонс». Встречи пройдут 21 октября.

Адмирал
3:4
1:1, 0:0, 2:2, 0:0
Б
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5504 зрителя
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Алексей Жамнов
Вратари
Адам Хуска
(00:00-65:00)
Артем Загидулин
(00:00-04:16)
Артем Загидулин
(04:30-65:00)
1-й период
04:30
Даниил Гутик
09:40
Адам Ружичка
(Андрей Миронов)
19:01
Павел Коледов
(Кайл Олсон, Александр Дарьин)
2-й период
20:35
Семен Ручкин
23:51
Александр Дарьин
32:46
Дмитрий Завгородний
3-й период
44:43
Павел Шэн
(Даниил Гутик, Семен Ручкин)
45:06
Александр Дарьин
45:27
Джоуи Кин
(Нэйтан Тодд, Адам Ружичка)
47:00
Даниэль Усманов
(Александр Беляев, Дмитрий Вишневский)
51:39
Даниил Гутик
(Степан Старков)
52:50
Егор Зайцев
57:31
Командный штраф
Овертайм
60:09
Джоуи Кин
63:00
Павел Коледов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Нэйтан Тодд
(Спартак)
Статистика
Адмирал
Спартак
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
3
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит