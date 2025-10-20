Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.04
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.20
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.42
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.37
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Квартальнову вручили перстень Зала славы отечественного хоккея

Главному тренеру минского «Динамо» Квартальнову вручили перстень Зала славы.

Источник: hcdinamo.by

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Главному тренеру минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» и сборной Белоруссии Дмитрию Квартальнову вручили перстень Зала славы отечественного хоккея, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Квартальнов был введен в Зал славы в июне в категории «игроки». Однако из-за насыщенного графика он не смог присутствовать на церемонии, проходившей в федеральной территории «Сириус».

Торжественная церемония состоялась в понедельник, 20 октября, в офисе ФХР. Перстень почетного члена Зала славы 59-летнему Квартальнову вручили президент ФХР Владислав Третьяк и генеральный директор организации Дмитрий Курбатов.

«Хочу поблагодарить Федерацию хоккея России за высокую оценку моего труда. Для меня это огромная честь. Продолжать работать на благо хоккея — моя главная цель, и надеюсь, что у меня будет возможность трудиться еще долгое время. Огромное спасибо за это признание», — сказал тренер.

В составе сборной СССР Квартальнов стал чемпионом мира 1989 года и бронзовым призером мирового первенства 1991 года. На клубном уровне он — серебряный и бронзовый призер чемпионатов СССР в составе воскресенского «Химика», а также лучший бомбардир чемпионата СССР 1990 года.

В качестве тренера Квартальнов привел московский ЦСКА к титулу чемпионов России в 2015 году и серебру национального первенства, а казанский «Ак Барс» — к серебряным и бронзовым медалям чемпионата. В нынешнем сезоне Квартальнов стал шестым тренером в истории отечественного клубного хоккея, преодолевшим отметку в 600 побед.