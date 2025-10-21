«Спартак» победил «Шанхайских драконов», отыграв три шайбы за шесть минут

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. «Шанхайские драконы» на выезде по буллитам уступили московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во вторник в Москве и завершилась со счетом 7:6 (1:1, 2:2, 3:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе гостей шайбы забросили Никита Попугаев (8-я минута), Уилл Райлли (38), Ник Меркли (39), Борна Рендулич (43), Адам Кленденинг (53) и Павел Акользин (54). У «Спартака» дублем отметился Нэйтан Тодд (4, 59), также по шайбе забросили Лукас Локхарт (27), Александр Пашин (30), Иван Рябов (55) и Герман Рубцов (60).
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Спартака» — 1:0, реализованный послематчевый бросок на счету Локхарта.
Московский клуб вышел вперед в личных противостояниях с «Шанхаем» в текущем сезоне — 2−1. «Спартак» с 21 очком идет на пятом месте в таблице Западной конференции, где «драконы» (22 балла) располагаются на третьей строчке.
В следующем матче «красно-белые» 23 октября примут столичное «Динамо», китайский клуб днем позднее на выезде сыграет с минским «Динамо».
Алексей Жамнов
Жерар Галлан
Евгений Волохин
(00:00-40:00)
Андрей Кареев
Артем Загидулин
(40:00-56:47)
Артем Загидулин
(58:43-59:04)
Артем Загидулин
(c 59:48)
01:37
Макс Эллис
03:22
Нэйтан Тодд
(Александр Пашин, Михаил Мальцев)
07:38
Никита Попугаев
(Джозеф Душак, Райан Спунер)
25:53
Борна Рендулич
26:43
Лукас Локхарт
(Александр Пашин, Джоуи Кин)
29:59
Александр Пашин
(Егор Зайцев)
33:07
Райан Спунер
37:00
Уилл Райлли
(Кевин Лабанк, Гейдж Куинни)
38:10
Егор Зайцев
38:53
Ник Меркли
(Адам Кленденинг, Кевин Лабанк)
39:57
Егор Зайцев
39:57
Дойл Сомерби
42:53
Борна Рендулич
(Ник Меркли, Кевин Лабанк)
47:59
Джейк Бишофф
49:14
Ник Меркли
52:08
Михаил Мальцев
52:45
Адам Кленденинг
(Райан Спунер, Борна Рендулич)
53:48
Павел Акользин
54:12
Иван Рябов
(Григорий Кузьмин, Лукас Локхарт)
54:31
Александр Беляев
54:31
Никита Попугаев
58:33
Нэйт Сукезе
58:43
Нэйтан Тодд
(Лукас Локхарт, Джоуи Кин)
59:47
Герман Рубцов
(Нэйтан Тодд)
62:28
Ник Меркли
победный бросок: Лукас Локхарт
(Спартак)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит