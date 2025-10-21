«Спартак» победил «Шанхайских драконов», отыграв три шайбы за шесть минут

Встреча прошла во вторник в Москве и завершилась со счетом 7:6 (1:1, 2:2, 3:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе гостей шайбы забросили Никита Попугаев (8-я минута), Уилл Райлли (38), Ник Меркли (39), Борна Рендулич (43), Адам Кленденинг (53) и Павел Акользин (54). У «Спартака» дублем отметился Нэйтан Тодд (4, 59), также по шайбе забросили Лукас Локхарт (27), Александр Пашин (30), Иван Рябов (55) и Герман Рубцов (60).