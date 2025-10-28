Московское «Динамо» обыграло «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу со счетом 5:1 над китайским «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на стадионе «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Ильенко (4-я и 43-я минуты), Артем Швец-Роговой (31), Дилан Сикьюра (41), Седрик Пакетт (56). У проигравших отличился Остин Вагнер (33). Нападающий «Динамо» Максим Комтуа в третьем периоде получил удаление до конца матча.
В текущем сезоне «Динамо» и «Шанхай Дрэгонс» провели четвертый матч, динамовцы одержали третью победу. «Шанхай Дрэгонс» потерпел пятое поражение подряд.
В следующем матче 30 октября «Динамо» сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью». «Шанхай Дрэгонс» на выезде встретится с этой же командой 1 ноября.
Жерар Галлан
Алексей Кудашов
Патрик Рибар
Владислав Подъяпольский
(00:00-55:14)
Владислав Подъяпольский
(c 55:32)
03:11
Артем Ильенко
(Артем Сергеев, Максим Джиошвили)
04:22
Артем Чернов
07:11
Джейк Бишофф
10:57
Александр Брынцев
11:48
Нэйт Сукезе
13:08
Седрик Пакетт
14:03
Артем Швец-Роговой
30:36
Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев, Даниил Пыленков)
32:15
Остин Вагнер
(Нэйт Сукезе)
33:33
Артем Швец-Роговой
40:11
Дилан Сикьюра
(Джордан Уил, Игорь Ожиганов)
42:03
Артем Ильенко
(Максим Джиошвили)
43:41
Максим Комтуа
43:41
Максим Комтуа
49:08
Кевин Лабанк
49:08
Артем Сергеев
55:32
Седрик Пакетт
(Игорь Ожиганов, Никита Гусев)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит