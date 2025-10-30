Минское «Динамо» крупно обыграло «Амур», Мороз оформил дубль

В третьем матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали хабаровский «Амур», который приехал в Минск после четырех поражений подряд. Первый период прошел с подавляющим преимуществом хозяев, которые вчетверо перебросали соперника (19:5) и повели со счетом 2:0. Авторами голов стали Даниил Сотишвили и Илья Усов.
Во втором игровом отрезке «зубры» также поразили чужие ворота дважды — точные броски нанесли Егор Бориков и Вадим Мороз. Между двумя шайбами минчан случилась и одна результативная атака «Амура» в большинстве. В начале заключительной трети перевес «Динамо» укрепил Брэди Лайл, которому ассистировал Сэм Энас, продливший личную результативную серию до восьми матчей.
Незадолго до сирены команды обменялись голами, за «зубров» снова отличился Мороз. Итог игры — 6:2, эта победа стала для минчан четвертой кряду. Динамовцы сохранили 4-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 27 очков. Следующий поединок на родном льду столичный клуб проведет 3 ноября против московского ЦСКА.
Дмитрий Квартальнов
Александр Гальченюк
Закари Фукале
Максим Дорожко
06:48
Даниил Сотишвили
(Андрей Стась)
14:42
Илья Усов
(Даррен Дитц)
20:51
Егор Бориков
(Вадим Шипачев, Джош Брук)
24:39
Алексей Соловьев
31:33
Сергей Кузнецов
32:46
Игнат Коротких
(Ярослав Дыбленко, Ярослав Лихачев)
34:36
Вадим Мороз
(Джош Брук)
35:59
Брэйди Лайл
35:59
Виктор Балдаев
36:31
Рауль Акмальдинов
40:26
Брэйди Лайл
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
45:27
Вадим Мороз
51:33
Брэйди Лайл
56:04
Вадим Мороз
(Закари Фукале)
58:15
Ярослав Лихачев
(Алексей Соловьев, Илья Талалуев)
58:42
Ярослав Дыбленко
59:04
Ксавье Уэлле
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит