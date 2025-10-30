Минское «Динамо» крупно обыграло «Амур», Мороз оформил дубль

В третьем матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали хабаровский «Амур», который приехал в Минск после четырех поражений подряд. Первый период прошел с подавляющим преимуществом хозяев, которые вчетверо перебросали соперника (19:5) и повели со счетом 2:0. Авторами голов стали Даниил Сотишвили и Илья Усов.