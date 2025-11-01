Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Каролина
0
Хоккей. НХЛ
02.11
Флорида
:
Даллас
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Хоккей. НХЛ
02.11
Лос-Анджелес
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
02.11
Сиэтл
:
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02.11
Эдмонтон
:
Чикаго
Хоккей. КХЛ
02.11
Амур
:
Адмирал
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Калгари
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Колорадо
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
ЦСКА
2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Лада
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Шанхай Дрэгонс
6
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Нефтехимик
1
«Ак Барс» прервал серию из 11 побед в КХЛ, уступив «Ладе»

Тольяттинская команда одержала победу со счетом 4:3 в овертайме.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» со счетом 4:3 в овертайме обыграла казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Евгений Грошев (7-я минута), Иван Романов (34), Андрей Обидин (52) и Данила Дяденькин (65). У проигравших отличились Илья Сафонов (9) и Кирилл Семенов (21, 39).

«Ак Барс» прервал серию из 11 побед. Казанская команда, которая в предыдущий раз проигрывала 29 сентября в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:4), набрала 32 очка после 22 матчей и занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 14 очками в 22 встречах располагается на предпоследней, 10-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче «Ак Барс» 6 ноября на выезде сыграет с минским «Динамо», «Лада» в тот же день в гостях встретится с «Динамо» из Москвы.

Ак Барс
3:4
1:1, 2:1, 0:1
ОТ
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
1.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Павел Десятков
Вратари
Михаил Бердин
Иван Бочаров
1-й период
06:06
Евгений Грошев
(Данила Дяденькин)
07:01
Андрей Чивилев
08:55
Илья Сафонов
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
09:48
Георгий Белоусов
2-й период
20:44
Кирилл Семенов
(Митчелл Миллер, Дмитрий Яшкин)
31:09
Никита Дыняк
31:09
Андрей Алтыбармакян
33:18
Иван Романов
(Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев)
38:18
Кирилл Семенов
(Илья Карпухин)
3-й период
51:36
Андрей Обидин
(Андрей Алтыбармакян, Дмитрий Кугрышев)
Овертайм
64:25
Данила Дяденькин
(Алекс Коттон, Евгений Грошев)
Статистика
Ак Барс
Лада
Штрафное время
2
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит