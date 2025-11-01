«Ак Барс» прервал серию из 11 побед в КХЛ, уступив «Ладе»

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» со счетом 4:3 в овертайме обыграла казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Евгений Грошев (7-я минута), Иван Романов (34), Андрей Обидин (52) и Данила Дяденькин (65). У проигравших отличились Илья Сафонов (9) и Кирилл Семенов (21, 39).
«Ак Барс» прервал серию из 11 побед. Казанская команда, которая в предыдущий раз проигрывала 29 сентября в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:4), набрала 32 очка после 22 матчей и занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 14 очками в 22 встречах располагается на предпоследней, 10-й строчке в Западной конференции.
В следующем матче «Ак Барс» 6 ноября на выезде сыграет с минским «Динамо», «Лада» в тот же день в гостях встретится с «Динамо» из Москвы.
Анвар Гатиятулин
Павел Десятков
Михаил Бердин
Иван Бочаров
06:06
Евгений Грошев
(Данила Дяденькин)
07:01
Андрей Чивилев
08:55
Илья Сафонов
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
09:48
Георгий Белоусов
20:44
Кирилл Семенов
(Митчелл Миллер, Дмитрий Яшкин)
31:09
Никита Дыняк
31:09
Андрей Алтыбармакян
33:18
Иван Романов
(Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев)
38:18
Кирилл Семенов
(Илья Карпухин)
51:36
Андрей Обидин
(Андрей Алтыбармакян, Дмитрий Кугрышев)
64:25
Данила Дяденькин
(Алекс Коттон, Евгений Грошев)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
