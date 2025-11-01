«Ак Барс» прервал серию из 11 побед в КХЛ, уступив «Ладе»

«Ак Барс» прервал серию из 11 побед. Казанская команда, которая в предыдущий раз проигрывала 29 сентября в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:4), набрала 32 очка после 22 матчей и занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 14 очками в 22 встречах располагается на предпоследней, 10-й строчке в Западной конференции.