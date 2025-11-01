«Шанхайские драконы» одержали 200-ю победу в КХЛ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Шанхайские драконы» одержали победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:3 (2:2, 3:0, 1:1) в пользу гостей. В составе «Шанхайских драконов» отличились Никита Попугаев (13-я и 58-я минуты), Нэйт Сукезе (15), Кевин Лабанк (32), Павел Акользин (36) и Остин Вагнер (39). У «Северстали» шайбы забросили Данил Веряев (3), Руслан Абросимов (12) и Илья Квочко (55).
Китайский клуб одержал 200-ю победу в КХЛ. Команда выступает в лиге с сезона-2016/17, ранее она носила название «Куньлунь Ред Стар».
«Шанхайские драконы», набрав 25 очков, занимают шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Северсталь» (28) располагается на втором месте.
В следующем матче «Северсталь» 6 ноября сыграет в гостях с «Сочи», тремя днями ранее «Шанхайские драконы» на выезде встретятся с магнитогорским «Металлургом».
Андрей Козырев
Жерар Галлан
Александр Самойлов
(00:00-35:40)
Патрик Рибар
Всеволод Скотников
(c 35:40)
02:43
Данил Веряев
(Давид Думбадзе, Иван Подшивалов)
11:15
Руслан Абросимов
(Илья Квочко, Адам Лишка)
12:21
Никита Попугаев
(Бен Харпур)
14:32
Нэйт Сукезе
(Бен Харпур, Кевин Лабанк)
15:17
Тимур Муханов
21:55
Бен Харпур
25:26
Бен Харпур
27:41
Бен Харпур
31:10
Макар Фомин
31:46
Кевин Лабанк
(Патрик Рибар, Борна Рендулич)
35:40
Павел Акользин
(Адам Кленденинг, Грэг Маккэг)
38:43
Остин Вагнер
(Адам Кленденинг, Владислав Валенцов)
46:29
Руслан Абросимов
54:58
Илья Квочко
(Руслан Абросимов, Адам Лишка)
57:12
Никита Попугаев
(Кевин Лабанк)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит