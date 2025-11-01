«Шанхайские драконы» одержали 200-ю победу в КХЛ

Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:3 (2:2, 3:0, 1:1) в пользу гостей. В составе «Шанхайских драконов» отличились Никита Попугаев (13-я и 58-я минуты), Нэйт Сукезе (15), Кевин Лабанк (32), Павел Акользин (36) и Остин Вагнер (39). У «Северстали» шайбы забросили Данил Веряев (3), Руслан Абросимов (12) и Илья Квочко (55).