Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег
2
:
Питтсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.91
П2
8.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Каролина
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
49.00
Хоккей. НХЛ
02.11
Флорида
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.34
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.34
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.49
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.31
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.32
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
02.11
Лос-Анджелес
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Сиэтл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.30
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
02.11
Эдмонтон
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
02.11
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.16
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

«Шанхайские драконы» одержали 200-ю победу в КХЛ

«Шанхайские драконы» обыграли «Северсталь» в КХЛ.

Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Шанхайские драконы» одержали победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:3 (2:2, 3:0, 1:1) в пользу гостей. В составе «Шанхайских драконов» отличились Никита Попугаев (13-я и 58-я минуты), Нэйт Сукезе (15), Кевин Лабанк (32), Павел Акользин (36) и Остин Вагнер (39). У «Северстали» шайбы забросили Данил Веряев (3), Руслан Абросимов (12) и Илья Квочко (55).

Китайский клуб одержал 200-ю победу в КХЛ. Команда выступает в лиге с сезона-2016/17, ранее она носила название «Куньлунь Ред Стар».

«Шанхайские драконы», набрав 25 очков, занимают шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Северсталь» (28) располагается на втором месте.

В следующем матче «Северсталь» 6 ноября сыграет в гостях с «Сочи», тремя днями ранее «Шанхайские драконы» на выезде встретятся с магнитогорским «Металлургом».

Северсталь
3:6
2:2, 0:3, 1:1
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
1.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Жерар Галлан
Вратари
Александр Самойлов
(00:00-35:40)
Патрик Рибар
Всеволод Скотников
(c 35:40)
1-й период
02:43
Данил Веряев
(Давид Думбадзе, Иван Подшивалов)
11:15
Руслан Абросимов
(Илья Квочко, Адам Лишка)
12:21
Никита Попугаев
(Бен Харпур)
14:32
Нэйт Сукезе
(Бен Харпур, Кевин Лабанк)
15:17
Тимур Муханов
2-й период
21:55
Бен Харпур
25:26
Бен Харпур
27:41
Бен Харпур
31:10
Макар Фомин
31:46
Кевин Лабанк
(Патрик Рибар, Борна Рендулич)
35:40
Павел Акользин
(Адам Кленденинг, Грэг Маккэг)
38:43
Остин Вагнер
(Адам Кленденинг, Владислав Валенцов)
3-й период
46:29
Руслан Абросимов
54:58
Илья Квочко
(Руслан Абросимов, Адам Лишка)
57:12
Никита Попугаев
(Кевин Лабанк)
Статистика
Северсталь
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит