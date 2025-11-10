Ричмонд
«Лада» впервые с 2009 года одолела в гостях «Салават Юлаев»

«Лада» впервые с 2009 года обыграла в гостях «Салават Юлаев» в КХЛ.

Источник: ХК "Лада"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» обыграла уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Андрей Обидин (9-я минута), Никита Михайлов (20, 60), Мак Холлоуэлл (31) и Кирилл Жуков (60). В составе проигравших отличились Джек Родуолд (20), Григорий Панин (29) и Егор Сучков (50).

Защитник уфимцев Александр Комаров отыграл 100-й матч в КХЛ, а его партнер по обороне Алексей Василевский отдал свою 100-ю голевую передачу в лиге. Для также отметившегося результативным пасом нападающего «Лады» Николая Сетдикова эта игра стала в КХЛ 300-й.

«Лада» обыграла «Салават Юлаев» на выезде впервые с 24 сентября 2009 года (3:1), прервав серию из девяти поражений.

Тольяттинцы, набравшие 17 очков, занимают предпоследнюю, десятую строчку в таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» (20 очков) идет на Востоке девятым.

В следующем матче «Лада» 12 ноября сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом», уфимский клуб в тот же день примет петербургский СКА.

Салават Юлаев
3:5
1:2, 1:1, 1:2
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
10.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8486 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Павел Десятков
Вратари
Семен Вязовой
Иван Бочаров
1-й период
07:12
Георгий Белоусов
08:54
Андрей Обидин
(Владислав Семин, Иван Бочаров)
09:01
Никита Михайлов
(Антон Бурдасов, Мак Холлоуэлл)
19:37
Джек Родуолд
(Девин Броссо)
2-й период
28:50
Григорий Панин
(Александр Хохлачев, Ярослав Цулыгин)
30:14
Мак Холлоуэлл
(Никита Сетдиков, Евгений Грошев)
3-й период
49:07
Егор Сучков
(Алексей Василевский)
59:38
Никита Михайлов
(Андрей Чивилев, Райли Савчук)
59:50
Кирилл Жуков
(Андрей Алтыбармакян)
Статистика
Салават Юлаев
Лада
Штрафное время
0
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит