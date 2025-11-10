«Лада» впервые с 2009 года одолела в гостях «Салават Юлаев»

Защитник уфимцев Александр Комаров отыграл 100-й матч в КХЛ, а его партнер по обороне Алексей Василевский отдал свою 100-ю голевую передачу в лиге. Для также отметившегося результативным пасом нападающего «Лады» Николая Сетдикова эта игра стала в КХЛ 300-й.