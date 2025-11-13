«Не хотел обидеть». Разин извинился перед Самсоновым за грубую шутку и дал новый шанс Кузнецову

Сам голкипер явно недоволен тем, как его возвращение в КХЛ восприняли на родине. Самсонов уже отвечал Разину: «Кому и что мне доказывать? У вас журналисты пишут это. Мне-то что доказывать? Вы видите, что я летел целые сутки и понимаете мой уровень здесь. Что мне доказывать тогда? Не понимаю хейта, который идет по причине того, что мы с Кузнецовым друзья. Если честно, для меня намного важнее, чтобы мой ребенок видел, как я играю. А то, что Андрей Владимирович Разин там говорит, для меня это ничего не значит», — заявил Самсонов в интервью «СЭ».