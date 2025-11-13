«Не хотел обидеть». Разин извинился перед Самсоновым за грубую шутку и дал новый шанс Кузнецову

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин извинился за шутку в адрес 28-летнего голкипера «Сочи» Ильи Самсонова. Ранее специалист заявил, что вратаря не взяли в клуб из Магнитогорска, потому что тот может «сдохнуть прямо на игре».
Правильное решение
Напомним, Самсонов перешел в «Сочи» в начале ноября — ранее экс-вратарь «Вегаса» некоторое время находился в поиске нового клуба. При этом права на хоккеиста принадлежали «Металлургу», он даже некоторое время поддерживал форму в Магнитогорске, однако в итоге права на Самсонова продали в «Сочи». По данным «СЭ», сделка обошлась всего в 1000 рублей.
Разин объяснил отказ от голкипера своеобразно: «Шуткой отвечу: они друзья с Кузнецовым. Чтобы сильно не зависали вдвоем, решили их разбить. Набоков и Смолин уже доказали, что они способны играть, плюс они прогрессируют. Чтобы из Кузнецова достать хоть что-то, пусть Самсонов поедет туда и доказывает там. Вы вчера не видели, как он после второго периода еле доехал? Зачем он мне как тренеру? Не дай бог он сдохнет прямо на игре, и что мне с ним делать? Скажут, что я перетренировал. Лучше пусть в “Сочи” тренируется. Это все шутки, конечно», — заявил Разин на пресс-конференции после победы над «Шанхай Дрэгонс» (6:1).
Ситуация, о которой говорил тренер «Металлурга», произошла в матче «Сочи» и «Спартака» (5:2). Тогда Самсонов был заменен после второго периода и так объяснил случившееся тем, что вышел на лед после почти суток в пути: "Признаюсь, это непросто. Не очень хорошо для организма, но я понимал, что ситуация у команды не самая приятная. Нужно вернуться в борьбу за плей-офф, очень хотел помочь команде. Тем более меня очень тепло приняли ребята. Все настроены, хотят победить.
В такой атмосфере тяжело не выйти на лед. Я выжал из себя все, что смог. Два периода сыграл на полную. В перерыве я понял, что если так продолжится, то отсюда могу уехать на скорой сразу в больницу. Поговорили с доктором. Он сказал, если не остановлюсь, то может все плохо закончиться«, — рассказал вратарь пресс-службе “Сочи”.
Спустя несколько дней после скандала Разин решил извиниться перед голкипером: «Хочу публично извиниться перед Самсоновым. Я неудачно пошутил, мало кто понял эту шутку. Илюха, сорри, я никогда не считал, что ты плохой вратарь и не имел это в виду. Желаю тебе успехов, удачи. Надеюсь, еще поработаем вместе», — сказал тренер «Металлурга» после победы над «Ладой» (6:4).
Самсонов жалуется на травлю
Сам голкипер явно недоволен тем, как его возвращение в КХЛ восприняли на родине. Самсонов уже отвечал Разину: «Кому и что мне доказывать? У вас журналисты пишут это. Мне-то что доказывать? Вы видите, что я летел целые сутки и понимаете мой уровень здесь. Что мне доказывать тогда? Не понимаю хейта, который идет по причине того, что мы с Кузнецовым друзья. Если честно, для меня намного важнее, чтобы мой ребенок видел, как я играю. А то, что Андрей Владимирович Разин там говорит, для меня это ничего не значит», — заявил Самсонов в интервью «СЭ».
Илья — воспитанник «Металлурга», в сезоне-2015/16 выиграл Кубок Гагарина в составе родного клуба. В НХЛ вратарь выступал за «Вашингтон», «Торонто» и «Вегас».
Кузнецов на льду
Несмотря на критику, Самсонов постепенно втягивается в игру. Как и его друг Евгений Кузнецов, из-за которого, по словам Разина, вратаря и отослали из Магнитогорска.
В матче против «Лады» (6:4) нападающий впервые за четыре матча появился на льду. И не зря: Кузнецов в общей сложности отыграл почти 15 минут и отдал решающую голевую передачу.
«У нас хорошие, рабочие отношения. Он старался, показал, что похудел. Сегодня видели, что его физика стала на уровень выше, он добавил функционально. Конечно, он отправится с командой в поездку», — так Разин после матча оценил успехи Кузнецова.
Снова выйти на лед Евгений сможет уже через несколько дней: в воскресенье «Металлург» сыграет против СКА в Санкт-Петербурге, а затем отправится на выезд к «Трактору» и «Автомобилисту».
Леонид Ларин