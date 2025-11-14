Морозов спасет сезон «Спартака»? Топ-форвард потерял больше ползарплаты из-за своей ошибки, но может искупить вину

В первом сезоне под руководством Алексея Жамнова команда заняла первое место в регулярном чемпионате по забитым голам в формате «пять на пять», на следующий год поделила второе-третье места, сейчас — только 17-я! Очевидно, что это падение напрямую связано с отсутствием Морозова. Наконец, его игра на вбрасываниях. «Спартак» одна из лучших команд лиги по этому компоненту за счет Михаила Мальцева (56,9 процента), Лукаса Локхарта (55,3) и Адама Ружички (54,8). Морозов в прошлом плей-офф и на старте нынешнего чемпионата выигрывал примерно 60 процентов единоборств на точке. С ним «Спартак» может вообще никого не бояться. Главное, чтобы он быстро набрал форму и был мотивирован. Борьба за плей-офф на Западе обостряется. Помощь со стороны Морозова придется как нельзя кстати в нынешнее время, когда команду штормит.