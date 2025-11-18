Хоккеисты Першаков и Вагнер дисквалифицированы на один матч

По итогам рассмотрения комитет оставил в силе дисквалификацию 19-летнего Першакова на одну игру и денежный штраф. Помимо того, также один матч пропустит нападающий гостей Остин Вагнер, продемонстрировавший непристойный жест в адрес рефери поединка.