Хоккеисты Першаков и Вагнер дисквалифицированы на один матч

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщил о рассмотрении Спортивно-дисциплинарным комитетом турнира эпизода матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026 между «Сибирью» и «Шанхай Дрэгонс».
Игра состоялась 17 ноября в Новосибирске и завершилась победой «красно-сине-золотых» со счётом 3:0. Сразу после финальной сирены нападающий «снеговиков» Александр Першаков толкнул на лёд форварда «драконов» Павла Акользина, начав с ним драку.
По итогам рассмотрения комитет оставил в силе дисквалификацию 19-летнего Першакова на одну игру и денежный штраф. Помимо того, также один матч пропустит нападающий гостей Остин Вагнер, продемонстрировавший непристойный жест в адрес рефери поединка.