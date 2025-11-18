Евгений Кузнецов впервые сыграет против «Трактора» в Челябинске

Отметим, что в заявке также значится двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею (2012, 2014), обладатель Кубка Стэнли-2018, нападающий Евгений Кузнецов, который, таким образом, впервые сыграет против своего родного клуба в Челябинске.