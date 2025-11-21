В клубе КХЛ «Сибирь» рассказали о будущем тренера Люзенкова

«Думаю, ближайшие матчи прояснят эту ситуацию, — ответил Меркулов на вопрос, продолжит ли руководить командой Люзенков. — Если у него будет все получаться, то, конечно, ему необходимо предоставить этот шанс, он его заслужил. Но все покажут ближайшие матчи, от этого будем отталкиваться. В команде микроклимат совершенно нормальный, все парни стараются, работают, последние матчи показывают, что равнодушных нет».