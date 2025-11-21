Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2

В клубе КХЛ «Сибирь» рассказали о будущем тренера Люзенкова

Специалисту предоставят шанс продолжить руководить командой в случае успешных результатов в ближайших играх.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ярослав Люзенков может остаться в качестве исполняющего обязанности главного тренера хоккейного клуба «Сибирь» в случае успешных результатов в ближайших играх. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер новосибирского клуба Виктор Меркулов.

Люзенков возглавил команду после того, как 14 ноября было объявлено об отставке главного тренера Вячеслава Буцаева. Под руководством 47-летнего специалиста новосибирцы одержали одну победу в трех играх.

«Думаю, ближайшие матчи прояснят эту ситуацию, — ответил Меркулов на вопрос, продолжит ли руководить командой Люзенков. — Если у него будет все получаться, то, конечно, ему необходимо предоставить этот шанс, он его заслужил. Но все покажут ближайшие матчи, от этого будем отталкиваться. В команде микроклимат совершенно нормальный, все парни стараются, работают, последние матчи показывают, что равнодушных нет».

В следующем матче «Сибирь» 22 ноября на выезде сыграет с «Сочи».