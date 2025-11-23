Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
0
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.40
П2
1.39
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.60
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.71
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
24.11
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
24.11
Айлендерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.49
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
24.11
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
4.05
X
5.02
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2

Третьяк не ожидал, что «Динамо» отправит в отставку Кудашова

«Динамо» объявило об отставке Кудашова с поста главного тренера 17 ноября.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение московского хоккейного клуба «Динамо» об отставке главного тренера Алексея Кудашова стало неожиданным. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Динамо» объявило об отставке Кудашова 17 ноября, объявив, что решение произошло по инициативе клуба.

«Это для всех было неожиданным, и для меня тоже. “Динамо” неплохую игру показывало, но это внутренняя кухня. Хотя команда входила в пятерку лидеров конференции», — сказал Третьяк.

Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова «Динамо» проиграло «Спартаку» (2:4) и «Сибири» (3:4 по буллитам).