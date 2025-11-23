Скабелка: увольнение Кудашова из «Динамо» было очень неожиданным

Бывший главный тренер ряда команд FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Скабелка высказался об увольнении главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова, а также оценил игру «бело-голубых» в последнее время.
17 ноября стало известно об увольнении Кудашова с поста главного тренера команды.
Кудашов работал в «Динамо» с 2021 года и за пять лет на его счету 321 встреча в качестве наставника. За это время специалист завоевал Кубок Мэра Москвы (2021), Кубок Континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025).
«Увольнение Кудашова из “Динамо” было очень неожиданным. Не только для меня, но и для всех. Другого ответа тут быть не может. “Динамо” не очень ярко выглядело на старте сезона, но потом результат появился. Всё решает плей-офф, а не регулярка. В последнее время “Динамо” выглядело очень неплохо. Странно было увидеть новость о смене тренера», — сказал Скабелка Metaratings.ru.
После 28 матчей «Динамо» занимает в турнирной таблице Западной конференции пятое место. Команда набрала 34 очка.
24 ноября москвичи на площадке «ВТБ Арены» встретятся с «Амуром». Стартовое вбрасывание произойдёт в 19:30 по московскому времени.