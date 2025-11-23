Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
0
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.40
П2
1.39
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.60
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.71
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
24.11
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
24.11
Айлендерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.49
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
24.11
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
4.05
X
5.02
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2

Скабелка: увольнение Кудашова из «Динамо» было очень неожиданным

Бывший главный тренер ряда команд FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Скабелка высказался об увольнении главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова, а также оценил игру «бело-голубых» в последнее время.

Источник: Metaratings.ru

Бывший главный тренер ряда команд FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Скабелка высказался об увольнении главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова, а также оценил игру «бело-голубых» в последнее время.

17 ноября стало известно об увольнении Кудашова с поста главного тренера команды.

Кудашов работал в «Динамо» с 2021 года и за пять лет на его счету 321 встреча в качестве наставника. За это время специалист завоевал Кубок Мэра Москвы (2021), Кубок Континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025).

«Увольнение Кудашова из “Динамо” было очень неожиданным. Не только для меня, но и для всех. Другого ответа тут быть не может. “Динамо” не очень ярко выглядело на старте сезона, но потом результат появился. Всё решает плей-офф, а не регулярка. В последнее время “Динамо” выглядело очень неплохо. Странно было увидеть новость о смене тренера», — сказал Скабелка Metaratings.ru.

После 28 матчей «Динамо» занимает в турнирной таблице Западной конференции пятое место. Команда набрала 34 очка.

24 ноября москвичи на площадке «ВТБ Арены» встретятся с «Амуром». Стартовое вбрасывание произойдёт в 19:30 по московскому времени.