Егор Сурин: «Хотел бы увидеться с Роналду, это моя мечта. Великий человек. Но не с Месси»

"Хотел бы увидеться с Роналду, в каком-то смысле это моя мечта. Великий человек. Но не с Месси.
Запишу кружок Радулову, что не подошел к нему, он болеет за Месси. Тут на меня Радулов повлиять не смог", — сказал 19-летний нападающий Сурин.
Хоккеист «Локомотива» Егор Сурин отметил, что хотел бы встретиться с футболистом Криштиану Роналду.
