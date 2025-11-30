Ричмонд
Квартальнов: Шипачёв уехал в госпиталь на обследование

Наставник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов сообщил, что после матча регулярки с «Адмиралом» нападающий «зубров» Вадим Шипачёв отправлен в больницу на обследование.

Наставник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов сообщил, что после матча регулярки с «Адмиралом» нападающий «зубров» Вадим Шипачёв отправлен в больницу на обследование.

30 ноября «бело-голубые» из столицы Беларуси во Владивостоке на льду «Фетисов-Арены» со счётом 4:1 обыграли местный «Адмирал». 38-летний Шипачёв не отметился результативными действиями и получил повреждение в результате силового приёма у борта, покинув площадку в первом периоде.

«Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации. Сможет ли он сыграть в следующем матче в Хабаровске? Я думаю, что нет», — цитирует Квартальнова канал «Матч ТВ».

По итогам 31 сыгранного матча регулярного чемпионата сезона КХЛ-2025/2026 минское «Динамо» набрало 45 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Шипачёв в текущем сезоне сыграл в 28 матчах, набрав 14 очков по системе «гол+пас» (6+8).