Хабаровский «Амур» дома уступил ХК «Сочи» с минимальным счётом

Единственным голом в игре отметились гости.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» открыл поражением очередную домашнюю серию игр — «тигры» встречались с ХК «Сочи». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проигрыш хозяев стал неприятным сюрпризом для болельщиков «чёрно-рыжих» и особенно обидным с учётом итогового счёта — 0:1.

Отметим, что в Хабаровск гости прибыли, имея за плечами серию из трёх поражений подряд, поэтому настрой у них был соответствующий. При этом единственным результативным периодом в игре стал стартовый. Так, несмотря на относительно равную игру, удача оказалась на стороне «Сочи» — гол в ворота тигров оформил Дмитрий Кагарлицкий.

По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, во втором периоде хабаровчане начали нажимать активнее, однако толку из этого не вышло, даже несмотря на двукратное преимущество по броскам. При этом неплохие шансы забить были у хоккеистов «Амура» Кирилла Петькова и Алекса Броадхёрста. Особо опасной вышла атака Артура Гиздатуллина, но шайба угодила в штангу.

Не сдавался «Амур» и в третьем периоде. «Тигры» даже забили, однако гол в итоге засчитан не был — после тренерского запроса судьи зафиксировали блокировку вратаря. Затем хозяева дважды подряд получили большинство, и гости за счёт титанических усилий удержали оборону, смогли сохранить своё преимущество до самого конца игры.

Амур
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
30.11.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Дмитрий Михайлов
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-58:35)
Илья Самсонов
Максим Дорожко
(59:49-59:55)
1-й период
06:31
Ярослав Лихачев
06:31
Кэмерон Ли
07:56
Дмитрий Кагарлицкий
(Макс Эллис, Данил Мокрушев)
13:27
Алексей Соловьев
2-й период
33:04
Ярослав Лихачев
3-й период
41:36
Игнат Коротких
48:39
Илья Николаев
55:46
Артем Волков
55:52
Сергей Дубакин
59:49
Евгений Свечников
59:49
Евгений Свечников
Статистика
Амур
Сочи
Штрафное время
32
6
Игра в большинстве
2
5
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит