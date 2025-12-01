Хабаровский «Амур» дома уступил ХК «Сочи» с минимальным счётом

По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, во втором периоде хабаровчане начали нажимать активнее, однако толку из этого не вышло, даже несмотря на двукратное преимущество по броскам. При этом неплохие шансы забить были у хоккеистов «Амура» Кирилла Петькова и Алекса Броадхёрста. Особо опасной вышла атака Артура Гиздатуллина, но шайба угодила в штангу.