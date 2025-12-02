Минские динамовцы обыграли «Амур» в последнем матче перед международной паузой

В заключительном матче на Дальнем Востоке подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Амуром». Первый период прошел с преимуществом минчан, которые дважды играли в большинстве и вдвое перебросали соперника, однако реализовать свои моменты не смогли. На 34-й минуте игры хабаровчане открыли счет, а в середине трети забросили вторую шайбу, но взятие ворот было отменено из-за положения «вне игры».