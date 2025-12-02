Минские динамовцы обыграли «Амур» в последнем матче перед международной паузой

В заключительном матче на Дальнем Востоке подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Амуром». Первый период прошел с преимуществом минчан, которые дважды играли в большинстве и вдвое перебросали соперника, однако реализовать свои моменты не смогли. На 34-й минуте игры хабаровчане открыли счет, а в середине трети забросили вторую шайбу, но взятие ворот было отменено из-за положения «вне игры».
Динамовцы отыгрались в начале третьего игрового отрезка — точный бросок нанес Николай Салыго, для которого этот гол стал первым в карьере в КХЛ. За семь минут до сирены «зубры» вышли вперед усилиями Даниила Липского, набравшего очки в третьем поединке подряд. Хоккеисты «Амура» сумели перевести встречу в овертайм, где соперники не выявили лучшего. Исход игры решился в серии буллитов, точнее оказались игроки «Динамо» — в итоге 3:2.
В гостевом турне наши парни взяли шесть баллов из шести возможных, ранее минчане обыграли «Торпедо» (2:1) и «Адмирал» (4:1). «Зубры» вернули лидерство в Западной конференции, обойдя «Северсталь» на одно очко. Далее минчан ждет двухнедельная пауза, во время которой свои матчи на Кубке Первого канала в Новосибирске проведет национальная сборная Беларуси. Следующий поединок «Динамо» сыграет 16 декабря в Ярославле против «Локомотива».
Александр Гальченюк
Дмитрий Квартальнов
Максим Дорожко
Василий Демченко
10:22
Артур Гиздатуллин
19:27
Евгений Грачев
23:12
Егор Воронков
(Кирилл Петьков)
25:04
Николай Салыго
28:04
Ксавье Уэлле
34:23
Кирилл Слепец
43:51
Николай Салыго
(Роберт Хэмилтон, Илья Усов)
53:03
Даниил Липский
(Даррен Дитц, Вадим Мороз)
53:36
Виталий Пинчук
55:07
Игнат Коротких
(Кирилл Слепец, Ярослав Дыбленко)
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит