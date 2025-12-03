Ричмонд
Хабаровский «Амур» продолжил серию поражений в игре с минским «Динамо»

«Тигры» уступили гостям в серии буллитов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в ходе очередной домашней игры уступил минскому «Динамо» и опустился на восьмое место турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», матч завершился со счётом 2:3 — исход встречи решили буллиты. Отметим, данное поражение стало для «тигров» четвёртым подряд.

По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, первый период прошёл безрезультатно как для «Амура», так и для «Динамо». При этом гости показали себя более инициативными и дважды получившими численное преимущество — второе они заработали за 30 секунд до выхода на перерыв, поэтому основная его часть перешла на второй игровой отрезок.

Впрочем, и во втором периоде преимущество минчане также реализовать не смогли, причём после того сами два раза оставались в меньшинстве. Не самой уверенной игрой гостей воспользовался «Амур» — первую шайбу оформил Егор Воронков, который прошёл по краю и с «пятака» отправил снаряд в калитку «Динамо». Красивой комбинацией отметились также Ярослав Лихачёв и Игнат Коротких, но из-за положения «вне игры» судьи гол отменили.

В третьем периоде хоккеисты «Динамо» исправились и плотно взяли шайбу под свой контроль. Нужно отметить качество передач минчан, которые стабильно приводили к атаке ворот «Амура». Одну из них грамотно реализовал Николай Салыго с подачи Роберта Хэмилтона, который от угла удачно выложил шайбу. Сравняв счёт, гости ещё больше усилили давление на «тигров», что также принесло свои плоды.

Так, в продолжении третьего периода Даниил Липский обеспечил своей команде временное лидерство — гол он забил, отработав отскок от клюшки Даррена Дица. Отыграться хабаровчане смогли после удаления минчанина Виталия Пинчука. Незадолго до его возвращения на лёд большинство реализовал Игнат Коротких. Концовка периода, как и овертайм, хоть и прошли на высоких нотах, результата не принесли. Точку поставили в серии буллитов голом минчанина Сэма Энеса.

— Хорошая была игра, можно сказать, мужская. Понятно, что у «Динамо» шансов было больше, но команда проявила хороший характер, боролась до конца, хотелось бы перенести это на следующую игру. Неудачная игра на вбрасываниях — это больная мозоль. Мы всё видим, на тренировках работаем, — прокомментировал итоги матча исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский.

Напомним, что следующая домашняя игра «тигров» состоится 4 декабря — в этот день они принимают у себя «Локомотив». Отметим, что по итогам 32 игр, которые хабаровчане провели в текущем сезоне КХЛ, они имеют в копилке 29 очков. На одну строчку в рейтинге их сейчас опережает «Салават Юлаев», а в спину дышит владивостокский «Адмирал».

Амур
2:3
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
2.12.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6726 зрителей
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-65:00)
Василий Демченко
(00:00-65:00)
1-й период
10:22
Артур Гиздатуллин
19:27
Евгений Грачев
2-й период
23:12
Егор Воронков
25:04
Николай Салыго
28:04
Ксавье Уэлле
29:18
Командный штраф
34:23
Кирилл Слепец
3-й период
43:51
Николай Салыго
(Роберт Хэмилтон, Илья Усов)
53:03
Даниил Липский
(Даррен Дитц, Вадим Мороз)
53:36
Виталий Пинчук
55:07
Игнат Коротких
(Кирилл Слепец, Ярослав Дыбленко)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сэм Энас
(Динамо Мн)
Статистика
Амур
Динамо Мн
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит