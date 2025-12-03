Хабаровский «Амур» продолжил серию поражений в игре с минским «Динамо»

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в ходе очередной домашней игры уступил минскому «Динамо» и опустился на восьмое место турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», матч завершился со счётом 2:3 — исход встречи решили буллиты. Отметим, данное поражение стало для «тигров» четвёртым подряд.
По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, первый период прошёл безрезультатно как для «Амура», так и для «Динамо». При этом гости показали себя более инициативными и дважды получившими численное преимущество — второе они заработали за 30 секунд до выхода на перерыв, поэтому основная его часть перешла на второй игровой отрезок.
Впрочем, и во втором периоде преимущество минчане также реализовать не смогли, причём после того сами два раза оставались в меньшинстве. Не самой уверенной игрой гостей воспользовался «Амур» — первую шайбу оформил Егор Воронков, который прошёл по краю и с «пятака» отправил снаряд в калитку «Динамо». Красивой комбинацией отметились также Ярослав Лихачёв и Игнат Коротких, но из-за положения «вне игры» судьи гол отменили.
В третьем периоде хоккеисты «Динамо» исправились и плотно взяли шайбу под свой контроль. Нужно отметить качество передач минчан, которые стабильно приводили к атаке ворот «Амура». Одну из них грамотно реализовал Николай Салыго с подачи Роберта Хэмилтона, который от угла удачно выложил шайбу. Сравняв счёт, гости ещё больше усилили давление на «тигров», что также принесло свои плоды.
Так, в продолжении третьего периода Даниил Липский обеспечил своей команде временное лидерство — гол он забил, отработав отскок от клюшки Даррена Дица. Отыграться хабаровчане смогли после удаления минчанина Виталия Пинчука. Незадолго до его возвращения на лёд большинство реализовал Игнат Коротких. Концовка периода, как и овертайм, хоть и прошли на высоких нотах, результата не принесли. Точку поставили в серии буллитов голом минчанина Сэма Энеса.
— Хорошая была игра, можно сказать, мужская. Понятно, что у «Динамо» шансов было больше, но команда проявила хороший характер, боролась до конца, хотелось бы перенести это на следующую игру. Неудачная игра на вбрасываниях — это больная мозоль. Мы всё видим, на тренировках работаем, — прокомментировал итоги матча исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский.
Напомним, что следующая домашняя игра «тигров» состоится 4 декабря — в этот день они принимают у себя «Локомотив». Отметим, что по итогам 32 игр, которые хабаровчане провели в текущем сезоне КХЛ, они имеют в копилке 29 очков. На одну строчку в рейтинге их сейчас опережает «Салават Юлаев», а в спину дышит владивостокский «Адмирал».
