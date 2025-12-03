Хабаровский «Амур» продолжил серию поражений в игре с минским «Динамо»

Впрочем, и во втором периоде преимущество минчане также реализовать не смогли, причём после того сами два раза оставались в меньшинстве. Не самой уверенной игрой гостей воспользовался «Амур» — первую шайбу оформил Егор Воронков, который прошёл по краю и с «пятака» отправил снаряд в калитку «Динамо». Красивой комбинацией отметились также Ярослав Лихачёв и Игнат Коротких, но из-за положения «вне игры» судьи гол отменили.