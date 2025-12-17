Квартальнов о матче в Ярославле: вернулись в игру после неудачного начала, но в конце не повезло

«Начало не удалось. Предупреждали, что хозяева здорово играют в первые отрезки матча, давят. Большой плюс, что мы вернулись в игру. Осенью в серии буллитов против “Локомотива” в Минске повезло нам, сегодня — сопернику, — сказал Квартальнов. — Из-за Кубка Первого канала команда тренировалась раздельно, большая часть была в Новосибирске, а остальные 12 человек — в Минске. Были определенные сложности. Дома занимались вместе только один день. Но ничего страшного. Думаю, ребята отдохнули, перезагрузились. Продолжаем работать дальше».