Квартальнов о матче в Ярославле: вернулись в игру после неудачного начала, но в конце не повезло

Поединок в Ярославле завершился поражением минчан в серии буллитов — 2:3. Голами за «зубров» в основное время отметились Ксавье Уэлле и Алекс Лимож.
«Начало не удалось. Предупреждали, что хозяева здорово играют в первые отрезки матча, давят. Большой плюс, что мы вернулись в игру. Осенью в серии буллитов против “Локомотива” в Минске повезло нам, сегодня — сопернику, — сказал Квартальнов. — Из-за Кубка Первого канала команда тренировалась раздельно, большая часть была в Новосибирске, а остальные 12 человек — в Минске. Были определенные сложности. Дома занимались вместе только один день. Но ничего страшного. Думаю, ребята отдохнули, перезагрузились. Продолжаем работать дальше».
Следующий поединок идущее третьим на Западе «Динамо» сыграет с четвертой командой Востока «Автомобилистом». Встреча в Екатеринбурге пройдет 18 декабря.
Боб Хартли
Дмитрий Квартальнов
Даниил Исаев
(00:00-65:00)
Закари Фукале
(00:00-65:00)
02:07
Кристиан Хенкель
02:21
Егор Сурин
(Георгий Иванов, Рушан Рафиков)
10:12
Георгий Иванов
(Егор Сурин)
17:18
Ксавье Уэлле
(Алекс Лимож, Тай Смит)
34:19
Александр Радулов
41:38
Александр Полунин
42:25
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Тай Смит)
54:10
Алексей Береглазов
64:48
Командный штраф
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит