Хабаровский «Амур» сравнял счёт в дальневосточном дерби

Хозяева потеряли шайбу на своей синей линии — в итоге Никита Сошников из центра зоны атаки вырезал передачу назад на Егора Петухова, который грамотно её оформил. Новое развитие игра получила уже в третьем периоде. В середине итогового отрезка встречи Ярослав Лихачёв ворвался в чужую зону, скинул шайбу Александру Гальченюку, а тот поперечным переводом перевёл её на Олега Ли, который пасом отправил снаряд обратно Лихачёву — он и завершил комбинацию, поставив точку в дерби.