Хабаровский «Амур» сравнял счёт в дальневосточном дерби

На домашнем льду «тигры» обыграли «Адмирал» со счётом 3:1.

Источник: Хабаровский край сегодня

Четвёртое в этом сезоне дальневосточное дерби двух непримиримых соперников — хоккейных клубов «Амур» и «Адмирал» — завершилось в Хабаровске победой хозяев льда. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», матч, который проходил в СЗК «Платинум арена», завершился со счётом 3:1 в пользу «тигров». Отметим, что встреча с «Амуром» для «моряков» стала первой после отставки главного тренера Леонида Тамбиева — его место на скамейке занял Ильнур Гизатуллин.

По информации пресс-службы Континентальной хоккейной лиги, первый период встречи остался за «тиграми». Так, игроки смогли не только выстоять двухминутное преимущество «Адмирала», но и открыть счёт в матче — отличился Олег Ли. Момент вышел интересным: Игнат Коротких с синей линии противника отправил шайбу Ярославу Лихачёву, а тот уже у ворот гостей отдал её Ли на расстрел сетки.

Далее страсти немного поутихли — противники действовали без явного перевеса в чью-либо сторону. Зато отметился первый игровой отрезок большим количеством удалений: команды получили по две возможности реализовать численное преимущество, но воспользоваться ими так и не смогли. Вторая двадцатиминутка при этом вышла поживее.

Во втором периоде «Амур» смог закрепить своё преимущество над «моряками» — на 36-й минуте Евгений Свечников сделал бросок, которым воспользовался Илья Талалуев. На отскоке хоккеист в падении смог поразить ворота гостей. Счастье продлилось недолго. Так, уже через три минуты «тигры» допустили грубую ошибку.

Хозяева потеряли шайбу на своей синей линии — в итоге Никита Сошников из центра зоны атаки вырезал передачу назад на Егора Петухова, который грамотно её оформил. Новое развитие игра получила уже в третьем периоде. В середине итогового отрезка встречи Ярослав Лихачёв ворвался в чужую зону, скинул шайбу Александру Гальченюку, а тот поперечным переводом перевёл её на Олега Ли, который пасом отправил снаряд обратно Лихачёву — он и завершил комбинацию, поставив точку в дерби.

— Хорошее получилось дерби. Боевая и напряжённая игра. Думаю, зрителям понравилось, кто пришёл на стадион и смотрел дома. Вовремя забитые голы принесли нам сегодня два очка, — прокомментировал итоги матча главный тренер хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Андриевский.

Отметим, что по итогам встречи «Амур» вернулся на седьмую строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в конференции «Восток». Сейчас, по итогам 36 игр, в копилке «тигров» 34 очка. «Адмирал» в то же время находится на 10 позиции рейтинга с 28 очками. Следующую встречу «Амур» проведёт на выезде в Новосибирске — там он сыграет с «Сибирью». Матч состоится 21 декабря.

Амур
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
17.12.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Ильнур Гизатуллин
Вратари
Максим Дорожко
Адам Хуска
(00:00-58:38)
Адам Хуска
(58:56-59:25)
1-й период
04:05
Никита Евсеев
07:11
Олег Ли
(Ярослав Лихачев, Игнат Коротких)
13:14
Командный штраф
16:09
Вячеслав Основин
17:48
Артем Шварев
2-й период
24:34
Егор Воронков
24:34
Либор Шулак
35:10
Илья Талалуев
(Евгений Свечников, Никита Евсеев)
38:07
Егор Петухов
(Никита Сошников)
3-й период
49:38
Евгений Грачев
53:13
Ярослав Лихачев
(Олег Ли, Алекс Гальченюк)
59:58
Егор Рыков
Статистика
Амур
Адмирал
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит