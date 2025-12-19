Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
1
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
перерыв
Бостон
1
:
Эдмонтон
1
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.87
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вашингтон
2
:
Торонто
0
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.30
П2
10.75
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус
1
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.50
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль
1
:
Чикаго
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.77
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава
1
:
Питтсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.70
П2
5.63
Хоккей. НХЛ
перерыв
Тампа-Бэй
1
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.81
П2
7.90
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Бабенко о состоянии здоровья Ларионова: «Все было в положительной тенденции, но есть обстоятельства, которые не от нас зависят»

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Юрий Бабенко рассказал о состоянии здоровья Игоря Ларионова.

Источник: Спортс"

В четверг СКА обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2. Главный тренер армейцев Ларионов пропустил вторую игру подряд по состоянию здоровья.

— Вы работали тренером «Ак Барса». Имели внутренний подтекст?

— Живем сегодняшним днем. Моя задача — принести максимум пользы команде, чтобы зрители и игроки ушли домой в хорошем настроении.

— Не опасаетесь, что понравится быть главным тренером?

— Не опасаюсь.

— Каково состояние Ларионова? Ожидалось, что он вернется к сегодняшнему матчу.

— Все было в положительной тенденции, но есть обстоятельства, которые не от нас зависят, — сказал Бабенко.