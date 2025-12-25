Ричмонд
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
0
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
2.52
X
2.75
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
0
:
ЦСКА
2
Все коэффициенты
П1
24.00
X
7.00
П2
1.20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
2
:
Сочи
3
Все коэффициенты
П1
5.25
X
2.91
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Ларионов о прогрессе Полякова: «Давая возможность развиваться, ты тоже двигаешься вперед. Клопп выходит на полуфинал Кубка с “Челси” с 8 игроками до 19 лет — и “Ливерпуль” по

Тренер СКА Игорь Ларионов высказался о прогрессе форварда СКА Матвея Полякова.

Источник: Спортс"

В 31 матче текущего Фонбет Чемпионата КХЛ на счету 21-летнего игрока 11 (6+5) очков.

— Есть понятие «лимитчик» в нашем хоккее. Я не сторонник лимита. Какой смысл выращивать двух человек, которые просто во всех матчах сидят на скамейке.

Спрашиваешь Полякова: «Пол, ты играл в КХЛ?». Отвечает: «Всего одну игру. 1:37». Разве это можно назвать дебютом? Сегодня у него игровое время 14+.

— Он, мне кажется, физически очень одарен.

— Да. Я сказал ему об этом, но напомнил, чтобы держал ноги на земле — не взлетай кверху. Много сейчас получает положительных отзывов, это здорово, но ты должен концентрироваться на хоккее.

Давая возможность мальчишкам развиваться, ты тоже двигаешься вперед. В футболе Юрген Клопп выходит на полуфинал Кубка Англии против «Челси», имея 8 игроков до 19 лет. И они побеждают.

Почему мы боимся молодежи? Она у нас неплохая, может, даже хорошая, ей нужно доверять. Но боимся. Какая бы ни была ситуация: проигрываем, выигрываем, местные задачи решаем, бьемся за выход в плей-офф… Если игрок достоин, ты должен дать ему возможность себя проявить.

Когда ты в составе, в форме СКА — неважно сколько тебе лет. Ты — игрок. Спрос со всех одинаковый. Ты должен быть терпелив ко всем вещам на льду, понимать, что хоккеист может волноваться. Молодых важно поддержать и успокоить. Я сам это проходил, будучи молодым хоккеистом, поэтому знаю, насколько важна поддержка, — сказал Ларионов.