«Шанхай» подписал олимпийского чемпиона только на просмотровый контракт. В КХЛ перестали доверять ветеранам

Нападающий Илья Каблуков пописал просмотровый контракт до конца сезона с «Драконами». Один из самых известных форвардов, который так и не смог найти работу с самого начала сезона. Но на рынке свободных агентов все равно достаточно людей — на одну команду хватит.
С Ильей Каблуковым связана интересная история. Уже перед самым стартом сезона игрока звали в новый клуб из Санкт-Петербурга, но хоккеист отказался. Самое удивительное, что стороны не сошлись по условиям контракта. Еще тогда я удивился такому решению Ильи. Предлагали ему справедливые 10 миллионов, но он не согласился, причем так и не объяснил, почему. Уверенно говорил, что будут еще предложения, хотя верилось в это с трудом. Ни один из клубов предметно не интересовался ветераном. И даже непонятно, почему вдруг «Драконы» снова подписали игрока. Только взяли Кирилла Рассказова, да Александр Бурмистров постоянно в запасе. Кстати, осенью именно Бурмистрова подписали на место Каблукова, когда Илья свернул переговоры.
Но в команде неограниченно свободных агентов не стало свободней. Правда, по некоторым нет уверенности, собираются ли они продолжать карьеру. К сожалению, в КХЛ не отработана система, когда хоккеист делает какое-то официальное заявление. Сергей Андронов на днях все запутал. Он в одном предложении заявил, что официально не завершает карьеру, и тут же дал понять, что вряд ли появится на льду.
Доносятся слухи, что ушли из хоккея Дмитрий Шикин, Богдан Киселевич, Илья Аркалов, Егор Мартынов и Михаил Пашнин. Из этого списка что-то говорили о Шикине, причем очень давно, до момента, как в команде появился Илья Самсонов. Про остальных — тишина. Мартынов, вроде бы, отказался от предложений из ВХЛ, а в КХЛ его не звали.
Но больше десятка игроков — без работы. Совсем недавно потеряли свои места Антон Бурдасов и Георгий Белоусов. «Лада» расторгла отношения с игроками, так как они не оправдали ожидания. Интересно, что Белоусов сразу после подписания контракта с тольяттинским клубом утверждал, что уже был готов повесить коньки на гвоздь, но все-таки получил шанс. Бурдасов признавался, что если никаких вариантов не будет до дедлайна, то он тоже закончит и не будет ждать последнего дня. Агент хоккеиста говорит, что Бурдасов сам попросил об увольнении, чтобы помочь клубу, который сыграет в плей-офф. Но были слухи про интерес из Астаны, да и то ничем не подтвержденные.
Многие игроки потеряли работу уже в этом сезоне. Внезапно стали не нужны «Нефтехимику» Кирилл Капустин и Артем Чмыхов. Марк Верба так и не может найти клуб после того, как здорово провел отрезок чемпионата в «Сочи». Не понравился новому тренеру Владислав Кара, хотя он и в этом чемпионате был далеко не худшим в «Сибири».
Почему-то вообще никому не нужен Игорь Бобков, без работы сидят Роман Манухов и Зият Пайгин. Максима Березина, например, сватали в московское «Динамо», вроде бы, уже договорились о просмотровом контракте, но тут в клубе сменился тренер, а Вячеслав Козлов был против. Хотя могли попробовать игрока на три матча. Не сказать, что в защите у бело-голубых полный порядок, даже когда все здоровы, а игроков для ротации просто не существует.
Есть ли что-то похожее среди хоккеистов, которые сейчас без клуба? Многие провели неудачные сезоны, некоторых считают ветеранами. Помню, как бесило Дмитрия Кагарлицкого, который сам лишь недавно нашел работу, что менеджеры смотрят в паспорт. Форварда можно понять. Он, набравший почти 40 баллов в предыдущем сезоне, вдруг был отнесен к старикам, которые уже «не бегут».
Но ясно только, что летом многим хоккеистам, которые сейчас в КХЛ, будет еще трудней найти работу. В зоне риска те, кто сыграл ниже уровня контракта, и каждый хоккеист, которому за 30. Потому что выгоднее взять дешевого молодого, а возрастной, если что, никуда не денется.
О справедливости говорить не приходится. И потому всем, кто выходит на рынок, лучше постараться в последние два с половиной месяца регулярки.
Алексей Шевченко