«Шанхай» подписал олимпийского чемпиона только на просмотровый контракт. В КХЛ перестали доверять ветеранам

Но больше десятка игроков — без работы. Совсем недавно потеряли свои места Антон Бурдасов и Георгий Белоусов. «Лада» расторгла отношения с игроками, так как они не оправдали ожидания. Интересно, что Белоусов сразу после подписания контракта с тольяттинским клубом утверждал, что уже был готов повесить коньки на гвоздь, но все-таки получил шанс. Бурдасов признавался, что если никаких вариантов не будет до дедлайна, то он тоже закончит и не будет ждать последнего дня. Агент хоккеиста говорит, что Бурдасов сам попросил об увольнении, чтобы помочь клубу, который сыграет в плей-офф. Но были слухи про интерес из Астаны, да и то ничем не подтвержденные.