«Адмирал» обыграл «Амур» в первом матче КХЛ в 2026 году

Команды провели пятый матч в сезоне. На счету «Адмирала» три победы, «Амур» был сильнее два раза. «Адмирал» прервал серию поражений из четырех матчей, команда занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции с 33 очками после 39 матчей. «Амур» с 39 очками после 42 встреч располагается на седьмом месте.