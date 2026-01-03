Ричмонд
«Адмирал» обыграл «Амур» в первом матче КХЛ в 2026 году

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: https://vk.com/hcadmiral

ВЛАДИВОСТОК, 3 января. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Фетисов-Арене» в присутствии 5 269 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кайл Олсон (10-я минута), Егор Петухов (26) и Никита Сошников (60). У «Амура» отличились Ярослав Лихачев (34), Кирилл Слепец (50).

Команды провели пятый матч в сезоне. На счету «Адмирала» три победы, «Амур» был сильнее два раза. «Адмирал» прервал серию поражений из четырех матчей, команда занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции с 33 очками после 39 матчей. «Амур» с 39 очками после 42 встреч располагается на седьмом месте.

В следующем матче «Адмирал» на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью» 6 января, «Амур» на следующий день проведет гостевую встречу с «Шанхай Дрэгонс».

Адмирал
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
3.01.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5269 зрителей
Главные тренеры
Ильнур Гизатуллин
Александр Андриевский
Вратари
Арсений Цыба
Максим Дорожко
(00:00-42:57)
Максим Дорожко
(c 43:23)
1-й период
09:24
Кайл Олсон
(Марио Грман, Арсений Цыба)
19:16
Арсений Цыба
2-й период
25:28
Никита Тертышный
25:54
Егор Петухов
(Аркадий Шестаков)
29:20
Евгений Грачев
33:08
Ярослав Лихачев
3-й период
43:23
Никита Сошников
49:11
Кирилл Слепец
(Артур Гиздатуллин, Матвей Заседа)
59:20
Олег Ли
59:40
Кайл Олсон
(Никита Сошников, Либор Шулак)
Статистика
Адмирал
Амур
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит