На первое в новом году гостевое турне отправились 26 хоккеистов «Динамо»

Подопечных Дмитрия Квартальнова ожидают матчи в Челябинске, Москве и Череповце. 4 января «зубры» встретятся с «Трактором» (начало — в 14.00 по минскому времени), во вторник сыграют с ЦСКА (17.00), а 8 января — с «Северсталью». В выездной состав вошли 3 голкипера, 15 форвардов и 8 игроков обороны, включая вернувшегося после травмы Даррена Дица.
Вратари: Зак Фукале, Василий Демченко, Антон Круповец.
Защитники: Ксавье Уэлле, Тай Смит, Роб Хэмилтон, Николас Мелош, Джош Брук, Брэди Лайл, Кристиан Хенкель, Даррен Диц.
Нападающие: Андрей Стась, Вадим Шипачев, Вадим Мороз, Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Сэм Энас, Даниил Липский, Сергей Кузнецов, Даниил Сотишвили, Илья Усов, Егор Бориков, Николай Салыго, Богдан Белкин, Никита Пышкайло, Мирослав Михалев.
Новый год столичный клуб встретил на первой строчке в Западной конференции. После 39 игр сезона в активе минчан 57 баллов — на один больше, чем у «Локомотива»; при этом «зубры» провели на три матча меньше.