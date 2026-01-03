Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
23:30
Эдмонтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
04.01
Сан-Хосе
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.97
X
4.60
П2
1.73
Хоккей. НХЛ
04.01
Сент-Луис
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
04.01
Айлендерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
04.01
Вашингтон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.90
П2
4.88
Хоккей. НХЛ
04.01
Калгари
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
04.01
Каролина
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
04.01
Оттава
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.20
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
04.01
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.20
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
04.01
Ванкувер
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2

На первое в новом году гостевое турне отправились 26 хоккеистов «Динамо»

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» объявило состав на первую в календарном году выездную серию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: ХК "Динамо" Минск

Подопечных Дмитрия Квартальнова ожидают матчи в Челябинске, Москве и Череповце. 4 января «зубры» встретятся с «Трактором» (начало — в 14.00 по минскому времени), во вторник сыграют с ЦСКА (17.00), а 8 января — с «Северсталью». В выездной состав вошли 3 голкипера, 15 форвардов и 8 игроков обороны, включая вернувшегося после травмы Даррена Дица.

Вратари: Зак Фукале, Василий Демченко, Антон Круповец.

Защитники: Ксавье Уэлле, Тай Смит, Роб Хэмилтон, Николас Мелош, Джош Брук, Брэди Лайл, Кристиан Хенкель, Даррен Диц.

Нападающие: Андрей Стась, Вадим Шипачев, Вадим Мороз, Алекс Лимож, Виталий Пинчук, Сэм Энас, Даниил Липский, Сергей Кузнецов, Даниил Сотишвили, Илья Усов, Егор Бориков, Николай Салыго, Богдан Белкин, Никита Пышкайло, Мирослав Михалев.

Новый год столичный клуб встретил на первой строчке в Западной конференции. После 39 игр сезона в активе минчан 57 баллов — на один больше, чем у «Локомотива»; при этом «зубры» провели на три матча меньше.