Сергей Калинин: Все засучили рукава и стараются выигрывать

Хоккеистам московского ЦСКА очень сложно дались первые три месяца нынешнего сезона КХЛ. Еще в конце ноября они находились на девятом месте в таблице Западной конференции, вне зоны плей-офф. Это особенно удивляло, с учетом того что летом на пост главного тренера вернулся один из сильнейших специалистов лиги Игорь Никитин. В 2019 году он привел армейцев к первой в их истории победе в Кубке Гагарина, а в 2021-м был уволен из клуба из-за поражения в финале Кубка Гагарина. Вернулся в ряды красно-синих он из ярославского «Локомотива», с которым весной 2025 года также выиграл первый в истории уже этого клуба Кубок Гагарина.
Однако, с декабря ЦСКА начал набирать ход и закрепился в зоне плей-офф. А после недавней домашней победы над минским «Динамо» (4:2) он поднялся на шестое место на Западе. Улучшение результатов совпало с возвращением в клуб нападающего Сергея Калинина, олимпийского чемпиона — 2018, чемпиона мира — 2014, вместе с Никитиным принесшего армейцам Кубок Гагарина — 2019. В первой половине сезона 34-летний форвард оставался без работы после роспуска его предыдущего клуба подмосковного «Витязя». В интервью «Известиям» Калинин оценил текущие результаты ЦСКА и прокомментировал предстоящий рекорд своего бывшего партнера по сборной России, нападающего минского «Динамо» Вадиму Шипачёву, которому остался один балл, чтобы стать первым в истории КХЛ хоккеистом, набравшим 1000 очков по системе «гол+пас».
— Как оцените качество игры ЦСКА в последнем матче?
— Здорово, что мы правильно отыграли этот матч. Правильно отреагировали в середине игры, когда Минск за короткое время забросил две шайбы и повел 2:1. Были ключевые моменты, которые нам помогли переломить ход встречи. Где-то Долж (нападающий ЦСКА Кирилл Долженков. — Ред.) удачно подрался, где-то мы выстояли в меньшинстве, а где-то просто вовремя реализовали те моменты, которые создавали. Это стало ключевыми факторами успеха.
— В матче с минским «Динамо» было принципиально не дать Вадиму Шипачёву набрать 1000-е очко в КХЛ в матче именно с вами?
— Да нет, мы об этом как-то не думали. Переживаем за Шипу, но не в этом матче (улыбается).
— Как человек, много отыгравший с Шипачёвым в сборной, можете объяснить, за счет чего он так долго остается на ведущих ролях в КХЛ?
— Крутой хоккеист, крутой человек. Тут, я думаю, неудивительно, что он столько очков набрал. Мы все только рады за него.
— Не обидно, что ажиотаж от его рекорда не такой, как от прошлогоднего достижения Александра Овечкина, чью погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ раскручивали со всех сторон?
— Есть такой момент. Я считаю, что надо как-то побольше это освещать. Все-таки сумасшедшая цифра для нашего хоккея. Было бы здорово немножко больше об этом говорить, рассказывать и показывать.
— За три недели с момента возвращения в ЦСКА почувствовали, что набрали оптимальную форму?
— Да, всё хорошо. Хорошо себя чувствую, стараюсь помочь команде. Пытаюсь действовать по системе и на команду.
— Когда в декабре ЦСКА подписывал с вами контракт, руководство объясняло, что хочет от вас видеть? Больше создавать необходимую атмосферу в раздевалке с позиций своего опыта или всё-таки речь шла о чисто игровых требованиях?
— Я думаю, и туда и туда. Я должен правильно действовать и в раздевалке, и на льду, быть примером и отрабатывать свою роль по полной программе.
— Когда в первой половине сезона были без клуба и со стороны смотрели на ЦСКА, у вас нашлось объяснение трудностей команды, из-за которых она даже вне зоны плей-офф была какое-то время?
— Такое случается. Главное, правильно выйти из этой ситуации и работать, что ребята и делают: здесь все засучили рукава и стараются выигрывать каждый матч, не думать далеко наперед.
— В чем ЦСКА еще надо прибавить, чтобы выйти на тот уровень, который был в ваш первый приход в клуб, когда при том же Игоре Никитине команда постоянно лидировала в регулярном чемпионате и в плей-офф как минимум выходила в финал?
— Тут нет предела совершенству. Нужно в каждой игре и на каждой тренировке отрабатывать каждый свой момент, действовать от своей системы, своих сильных сторон.
Алексей Фомин