Сергей Калинин: Все засучили рукава и стараются выигрывать

Хоккеистам московского ЦСКА очень сложно дались первые три месяца нынешнего сезона КХЛ. Еще в конце ноября они находились на девятом месте в таблице Западной конференции, вне зоны плей-офф. Это особенно удивляло, с учетом того что летом на пост главного тренера вернулся один из сильнейших специалистов лиги Игорь Никитин. В 2019 году он привел армейцев к первой в их истории победе в Кубке Гагарина, а в 2021-м был уволен из клуба из-за поражения в финале Кубка Гагарина. Вернулся в ряды красно-синих он из ярославского «Локомотива», с которым весной 2025 года также выиграл первый в истории уже этого клуба Кубок Гагарина.