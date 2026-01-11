Ричмонд
«Адмирал» не смог переиграть «Нефтехимик» на выезде

«Моряки» на данный момент занимают последнее место в восточной конференции.

Источник: PrimaMedia.ru

«Адмирал» проиграл в повторной встрече на выезде «Нефтехимику» — 2:4. Команда из Нижнекамска смогла отыграться, уступая по ходу встречи 0:2 и забросила в третьем периоде четыре шайбы.

Стартовые минуты остались за хозяевами, которые постоянно тревожили голкипера «моряков» Арсения Цыбу опасными бросками. «Нефтехимик» в первом периоде заметно превосходил соперника по статистическим показателям: почти в два раза чаще бросал по воротам (18:10) проводил больше времени в атаке. «Адмирал» полагался на скоростные контратаки, зато за девять секунд до перерыва Дмитрий Завгородний открыл счет в матче.

Во втором периоде общий игровой темп несколько упал, что сыграло на руку «морякам», которые стали чувствовать себя более уверенно. На 25-й минуте подопечные Браташа упрочили преимущество в счёте: после отскока от борта Аркадий Шестаков оказался расторопнее Озолина и успел протолкнуть шайбу мимо вратаря «Нефтехимика». Гол вытекал из логики игры, учитывая, что теперь уже дальневосточники выглядели активнее и ярче соперника.

На старте третьего периода вратарю «моряков» всё-таки пришлось капитулировать: Дамир Жафяров сократил отставание. На 48-й минуте «Нефтехимик» сравнял счёт, забросив удивительно красивую шайбу: Андрей Белозёров эффектно обыграл соперника и выкатил пас Жафярову на пустой угол. Хозяева поймали кураж, продолжали агрессивно атаковать и на 54-й минуте вышли вперёд усилиями Максима Федотова, классного бросившего в касание. В концовке дальневосточники пытались перевести встречу в овертайм, но лишь пропустили шайбу в пустые ворота.

Таким образом, третий матч для нового главного тренера «Адмирала» Олега Браташа завершился поражением.

«Радует одно: что движение поступательное в плане улучшения нашей командной игры, организации. Но, к сожалению, результата это сегодня не дало. Не считаю, что наша команда держалась два периода, она играла и хорошо играла. По броскам мы выиграли во втором периоде, играли как минимум не хуже соперника. И в третьем периоде тоже. Пропущенные голы, скажем так, не вытекали из хода игры, из логики», — отметил после окончания матча Олег Браташ.

«Адмирал» на данный момент занимает последнее, 11-е место в восточной конференции и 12 января проведет в Минске матч с местным «Динамо».

Нефтехимик
4:2
0:1, 0:1, 4:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
10.01.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3108 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Олег Браташ
Вратари
Ярослав Озолин
Арсений Цыба
(00:00-57:48)
Арсений Цыба
(c 58:55)
1-й период
08:47
Вячеслав Основин
19:51
Дмитрий Завгородний
(Марио Грман, Либор Шулак)
2-й период
24:38
Аркадий Шестаков
(Никита Сошников, Дмитро Тимашов)
28:30
Дмитрий Дерябин
37:55
Никита Хлыстов
39:05
Никита Тертышный
3-й период
43:23
Дамир Жафяров
(Евгений Митякин, Андрей Белозеров)
47:39
Дамир Жафяров
(Евгений Митякин, Андрей Белозеров)
53:42
Максим Федотов
(Лука Профака, Иван Николишин)
58:55
Матвей Надворный
59:28
Артем Кудашов
Статистика
Нефтехимик
Адмирал
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит