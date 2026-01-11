Матч КХЛ «Шанхай» — «Сочи» перенесли из-за неблагоприятных погодных условий

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт-Петербурге между «Шанхай Дрэгонс» и «Сочи», запланированная на 12 января, перенесена на 29 января из-за непростых погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в клубе из Краснодарского края.