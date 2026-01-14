Ларионов: «В Петербурге один хозяин — это СКА»

— Хочу сказать, что игра была такая немного нервозная. Сложный был первый период, хотя было неплохое начало, но потом немножко мы потеряли голову и дали сопернику, скажем, доминировать, если говорить так откровенно. Второй период, третий период прошел в хорошей борьбе. Команда обрела себя, стали действовать правильно, рационально, умно.
Хочу поздравить наших болельщиков, которых сегодня было очень много. Не знаю, какое количество было на самой большой арене мира, как сказали после игры. Но приятно, что люди с нами, с командой. И эти два очка для них.
— Как часто перед матчами вы используете такой слоган: «Важно показать, кто в доме хозяин»?
— Всегда, всегда есть такой соблазн, скажем так, проявить чувство неуважения и так далее к сопернику, потому что понятно, что мы говорим о споре двух команд в Питере. Естественно, в этом городе один хозяин — это СКА. Это мой ответ.
— Команду постоянно штормит. Почему так происходит?
— Вы знаете, меня это особо не беспокоит, скажу честно, в плане шторма. Я думаю, что болельщики получают удовольствие Они в каждом матче ожидают победы, ожидают легкой победы. Но сегодня другая эра, другие времена, когда нет такого полного доминирования одной из команд, неважно кто это. И многие вещи, которые происходят, когда начинаешь игру контролировать и теряешь фокус в плане игровой дисциплины, удаления. И это передается команде.
— Ставите игрокам планку по месту в таблице?
— Прежде всего, ты смотришь за процессом, который происходит, ты смотришь за эволюцией игры. Команда начинает обретать уверенность. Это самое главное. Естественно, хочется подняться выше, потому что лишняя домашняя игра в плей-офф не помешает, — сказал Ларионов во время послематчевой пресс-конференции.