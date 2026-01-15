Семенов: игроки «Динамо» словно боятся ошибиться в матчах КХЛ

«Если раньше “Динамо” выигрывало на последних минутах, то теперь стало проигрывать в них. Говорится, что не хватает концентрации, я не знаю, с чем это связано. В зоне атаки, как по мне, мало креатива. В основном все сводится к набросам на ворота, борьбой на пятачке, хотя это порой тоже приводит к положительным результатам. Еще хорошо, когда выходит пятерка в большинстве, так как просматриваются интересные решения, особенно от Никиты Гусева. Хотелось бы видеть это не только в большинстве», — добавил он.