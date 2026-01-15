Семенов: игроки «Динамо» словно боятся ошибиться в матчах КХЛ

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра московского «Динамо» в матчах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в обороне в последнее время значительно ухудшилась, команда стала проигрывать на последних минутах. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды, заслуженный тренер РФ Владимир Семенов.
«Динамо» уступило в двух последних домашних матчах «Торпедо» (3:4 ОТ) и «Спартаку» (3:5). В ноябре Вячеслав Козлов сменил Алексея Кудашова на посту главного тренера команды.
«Если говорить об игре “Динамо” в атаке — прохождение средней зоны, вход в зону атаки, игра в зоне соперника, то все осталось прежним. Игра же в обороне изменилась в худшую сторону, стала менее надежной, — сказал Семенов. — Допускаются множество позиционных ошибок, что приводит к пропущенным шайбам и проигранным матчам, как было против “Спартака”. Сначала в одном моменте защитник не доработал, в другом нападающий не спустился к своим воротам».
«Если раньше “Динамо” выигрывало на последних минутах, то теперь стало проигрывать в них. Говорится, что не хватает концентрации, я не знаю, с чем это связано. В зоне атаки, как по мне, мало креатива. В основном все сводится к набросам на ворота, борьбой на пятачке, хотя это порой тоже приводит к положительным результатам. Еще хорошо, когда выходит пятерка в большинстве, так как просматриваются интересные решения, особенно от Никиты Гусева. Хотелось бы видеть это не только в большинстве», — добавил он.
По мнению специалиста, хоккеисты «Динамо» словно боятся ошибиться. «В атаке же надо играть поинтереснее, похитрее, тогда и будет все нормально. Сказывается отсутствие Седрика Пакетта, который добавлял мощи на пятачке. Выделяются все одни и те же: Гусев, Даниил Пыленков, Дилан Сикьюра, Джордан Уил, а также молодые Магомед Шараканов, Марио Паталаха, Егор Римашевский. Здорово, что им дают играть», — отметил Семенов.
По словам заслуженного тренера, эталоном игры для «Динамо» в нынешнем сезоне стал выездной матч в октябре со «Спартаком» (5:0). «Там все было на уровне: очень плотная и надежная игра в обороне, хорошая игра в атаке, даже моментами над соперниками издевались. Сейчас же не скажу, что все плохо, но хотелось бы что-то интересное увидеть в игре “Динамо”, — пояснил он.