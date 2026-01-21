«Нефтехимик» по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча в Нижнекамске завершилась по итогам серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбу забросил Матвей Заседа (54-я минута). У гостей отличился Максим Комтуа (32). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Андрей Белозеров.