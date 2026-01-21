«Нефтехимик» по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча в Нижнекамске завершилась по итогам серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбу забросил Матвей Заседа (54-я минута). У гостей отличился Максим Комтуа (32). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Андрей Белозеров.
Защитник «Нефтехимика» Никита Хлыстов сыграл 500-й матч в КХЛ.
«Нефтехимик» с 55 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 58 баллами располагается на пятой строчке на Западе.
В следующем матче «Динамо» 23 января сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой», днем позднее «Нефтехимик» примет астанинский «Барыс».
В другом матче череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла «Сочи» в овертайме со счетом 5:4 (2:1, 0:3, 2:0, 1:0).
Игорь Гришин
Вячеслав Козлов
Ярослав Озолин
(00:00-65:00)
Владислав Подъяпольский
(00:00-65:00)
17:24
Максим Мамин
23:04
Александр Дергачев
23:04
Максим Комтуа
26:58
Лука Профака
31:10
Максим Комтуа
(Антон Слепышев, Кирилл Адамчук)
31:58
Марио Паталаха
36:44
Командный штраф
37:29
Даниил Пыленков
38:53
Артем Сериков
41:18
Илья Пастухов
45:40
Александр Дергачев
53:21
Матвей Заседа
(Григорий Селезнев, Иван Николишин)
57:44
Семен Дер-Аргучинцев
победный бросок: Андрей Белозеров
(Нефтехимик)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
