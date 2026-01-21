Ричмонд
«Нефтехимик» по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнекамске завершилась по итогам серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбу забросил Матвей Заседа (54-я минута). У гостей отличился Максим Комтуа (32). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Андрей Белозеров.

Защитник «Нефтехимика» Никита Хлыстов сыграл 500-й матч в КХЛ.

«Нефтехимик» с 55 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 58 баллами располагается на пятой строчке на Западе.

В следующем матче «Динамо» 23 января сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой», днем позднее «Нефтехимик» примет астанинский «Барыс».

В другом матче череповецкая «Северсталь» в гостях обыграла «Сочи» в овертайме со счетом 5:4 (2:1, 0:3, 2:0, 1:0).

Нефтехимик
2:1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
21.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3253 зрителя
Главные тренеры
Игорь Гришин
Вячеслав Козлов
Вратари
Ярослав Озолин
(00:00-65:00)
Владислав Подъяпольский
(00:00-65:00)
1-й период
17:24
Максим Мамин
2-й период
23:04
Александр Дергачев
23:04
Максим Комтуа
26:58
Лука Профака
31:10
Максим Комтуа
(Антон Слепышев, Кирилл Адамчук)
31:58
Марио Паталаха
36:44
Командный штраф
37:29
Даниил Пыленков
38:53
Артем Сериков
3-й период
41:18
Илья Пастухов
45:40
Александр Дергачев
53:21
Матвей Заседа
(Григорий Селезнев, Иван Николишин)
57:44
Семен Дер-Аргучинцев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Андрей Белозеров
(Нефтехимик)
Статистика
Нефтехимик
Динамо М
Штрафное время
10
12
Игра в большинстве
5
4
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит