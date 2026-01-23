Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.50
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Драмой обернулся матч ЦСКА — «Барыс» в КХЛ

Московский ЦСКА минимально обыграл астанинский «Барыс» в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав победу со счётом 1:0 на своём льду, сообщают Vesti.kz.

Третий период решил исход

Первые два периода прошли без голов, а третий долгое время также оставался безрезультатным — ровно до 19-й минуты, когда, казалось, матч движется к овертайму. Именно тогда защитник ЦСКА Никита Охотюк сумел открыть счёт, забросив единственную шайбу встречи.

Итоги и турнирное положение

Эта победа принесла ЦСКА 56 очков, что позволяет команде занимать шестое место в Западной конференции КХЛ. «Барыс» с 39 баллами идёт десятым на Востоке, продолжая борьбу за место в плей-офф.

Следующий матч «Барыс» проведёт 24 января на выезде против нижнекамского «Нефтехимика». «Барыс» объявил о кадровом решении после серии поражений в КХЛ.

ЦСКА
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
22.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 5123 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Михаил Кравец
Вратари
Дмитрий Гамзин
Адам Шил
(00:00-58:53)
2-й период
24:24
Максим Соркин
3-й период
52:23
Самат Данияр
54:03
Иван Дроздов
58:33
Никита Охотюк
(Денис Зернов, Мак Холлоуэлл)
Статистика
ЦСКА
Барыс
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит