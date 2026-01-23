Драмой обернулся матч ЦСКА — «Барыс» в КХЛ

Третий период решил исход
Первые два периода прошли без голов, а третий долгое время также оставался безрезультатным — ровно до 19-й минуты, когда, казалось, матч движется к овертайму. Именно тогда защитник ЦСКА Никита Охотюк сумел открыть счёт, забросив единственную шайбу встречи.
Итоги и турнирное положение
Эта победа принесла ЦСКА 56 очков, что позволяет команде занимать шестое место в Западной конференции КХЛ. «Барыс» с 39 баллами идёт десятым на Востоке, продолжая борьбу за место в плей-офф.
Следующий матч «Барыс» проведёт 24 января на выезде против нижнекамского «Нефтехимика». «Барыс» объявил о кадровом решении после серии поражений в КХЛ.
Игорь Никитин
Михаил Кравец
Дмитрий Гамзин
Адам Шил
(00:00-58:53)
24:24
Максим Соркин
52:23
Самат Данияр
54:03
Иван Дроздов
58:33
Никита Охотюк
(Денис Зернов, Мак Холлоуэлл)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит