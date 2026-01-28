Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.20
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
1
:
Лада
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
9.00
П2
21.00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
0
:
Северсталь
0
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.80
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
1
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
29.01
Коламбус
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
29.01
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
29.01
Оттава
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Матчем с 7 шайбами завершился матч «Барыса» с аутсайдером КХЛ

Столичный «Барыс» уступил «Адмиралу» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Матч в Астане завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.

В первом периоде на пятой минуте «Адмирал» вышел вперед после гола Дмитрия Завгороднего. Во втором периоде на 25-й минуте Тайс Томпсон восстановил равновесие.

На 30-й минуте Дмитро Тимашов вновь вывел гостей вперед. На 34-й минуте Кайл Олсон забросил третью шайбу в ворота «Барыса».

В третьем периоде Степан Старков на 48-й минуте сделал счет 4:1, а на 51-й минуте Вячеслав Основин оформил пятое взятие ворот «Кайрата».

На 52-й минуте Джейк Масси из «Барыса» установил окончательный счет.

«Барыс» сыграл 52 матча и набрал 39 очков. Астанчане занимают предпоследнее десятое место в Восточной конференции.

У «Адмирала» 36 баллов после 49 матчей и последняя, десятая строчка в таблице «Востока».

Барыс
2:5
0:1, 1:2, 1:2
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
28.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Михаил Кравец
Олег Браташ
Вратари
Адам Шил
(00:00-53:26)
Иван Кульбаков
Адам Шил
(c 55:18)
1-й период
04:50
Дмитрий Завгородний
(Вячеслав Основин)
12:25
Аркадий Шестаков
15:43
Алихан Омирбеков
2-й период
20:42
Вячеслав Основин
24:26
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Дмитрий Бреус)
27:34
Всеволод Логвин
29:38
Дмитро Тимашов
(Никита Тертышный)
32:42
Дмитро Тимашов
33:25
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний)
35:16
Джейк Мэсси
35:16
Степан Старков
3-й период
47:43
Степан Старков
50:32
Вячеслав Основин
(Дмитрий Завгородний, Либор Шулак)
51:51
Джейк Мэсси
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
53:26
Вячеслав Основин
59:25
Тайс Томпсон
Статистика
Барыс
Адмирал
Штрафное время
8
10
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит