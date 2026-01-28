Матчем с 7 шайбами завершился матч «Барыса» с аутсайдером КХЛ

Матч в Астане завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.
В первом периоде на пятой минуте «Адмирал» вышел вперед после гола Дмитрия Завгороднего. Во втором периоде на 25-й минуте Тайс Томпсон восстановил равновесие.
На 30-й минуте Дмитро Тимашов вновь вывел гостей вперед. На 34-й минуте Кайл Олсон забросил третью шайбу в ворота «Барыса».
В третьем периоде Степан Старков на 48-й минуте сделал счет 4:1, а на 51-й минуте Вячеслав Основин оформил пятое взятие ворот «Кайрата».
На 52-й минуте Джейк Масси из «Барыса» установил окончательный счет.
«Барыс» сыграл 52 матча и набрал 39 очков. Астанчане занимают предпоследнее десятое место в Восточной конференции.
У «Адмирала» 36 баллов после 49 матчей и последняя, десятая строчка в таблице «Востока».
Михаил Кравец
Олег Браташ
Адам Шил
(00:00-53:26)
Иван Кульбаков
Адам Шил
(c 55:18)
04:50
Дмитрий Завгородний
(Вячеслав Основин)
12:25
Аркадий Шестаков
15:43
Алихан Омирбеков
20:42
Вячеслав Основин
24:26
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Дмитрий Бреус)
27:34
Всеволод Логвин
29:38
Дмитро Тимашов
(Никита Тертышный)
32:42
Дмитро Тимашов
33:25
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний)
35:16
Джейк Мэсси
35:16
Степан Старков
47:43
Степан Старков
50:32
Вячеслав Основин
(Дмитрий Завгородний, Либор Шулак)
51:51
Джейк Мэсси
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
53:26
Вячеслав Основин
59:25
Тайс Томпсон
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
