02.02
Тампа-Бэй
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.40
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
02.02
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2

Тренер СКА Ларионов после 7-го поражения подряд: «Довольны, что уезжаем с очком. Хороший матч, много позитивного»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от ЦСКА.

Источник: Sport24

Петербургская команда проиграла седьмой матч подряд в КХЛ, уступив в армейском дерби в серии буллитов (2:3).

«Хороший матч, много позитивного, много тех элементов, которые мы ждем от ребят. Хорошее очко. Мы должны радоваться даже тому очку, которое получили. Это очень важный фактор того элемента, когда команда должна бороться друг за друга, играть. Могли играть на победу, нам дали шанс в овертайме, к сожалению, не удалось, но мы довольны, что уезжаем с очком», — сказал Ларионов на пресс-конференции.