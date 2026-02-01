Тренер СКА Ларионов после 7-го поражения подряд: «Довольны, что уезжаем с очком. Хороший матч, много позитивного»

«Хороший матч, много позитивного, много тех элементов, которые мы ждем от ребят. Хорошее очко. Мы должны радоваться даже тому очку, которое получили. Это очень важный фактор того элемента, когда команда должна бороться друг за друга, играть. Могли играть на победу, нам дали шанс в овертайме, к сожалению, не удалось, но мы довольны, что уезжаем с очком», — сказал Ларионов на пресс-конференции.