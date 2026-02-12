Минское «Динамо» прервало победную серию лидера Запада КХЛ «Локомотива»

Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Вадим Мороз (32-я минута), Алекс Лимож (51), Даррен Диц (53) и Сэм Энес (59). В составе проигравших шайбы забросили Павел Красковский (11) и Максим Шалунов (43).