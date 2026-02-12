Ричмонд
Минское «Динамо» прервало победную серию лидера Запада КХЛ «Локомотива»

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Вадим Мороз (32-я минута), Алекс Лимож (51), Даррен Диц (53) и Сэм Энес (59). В составе проигравших шайбы забросили Павел Красковский (11) и Максим Шалунов (43).

В очных противостояниях клубов в текущем сезоне по две победы. Ярославский клуб прервал победную серию из семи матчей и с 77 очками возглавляет таблицу Западной конференции, «Динамо» (73 очка) идет вторым.

В следующем матче «Локомотив» 14 февраля сыграет в гостях с аутсайдером конференции «Сочи», минчане днем позднее встретятся на выезде с московским «Спартаком».

В других матчах дня «Сочи» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (5:3) и прервал свою серию из четырех поражений, казанский «Ак Барс» обыграл дома в овертайме нижегородское «Торпедо» (4:3).

Динамо Мн
4:2
0:1, 1:0, 3:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.02.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Боб Хартли
Вратари
Василий Демченко
Даниил Исаев
(00:00-58:29)
1-й период
10:29
Павел Красковский
(Александр Елесин, Артур Каюмов)
2-й период
26:40
Никита Черепанов
29:06
Никита Черепанов
31:44
Вадим Мороз
(Ксавье Уэлле, Николас Мелош)
35:05
Илья Николаев
3-й период
42:29
Алекс Лимож
42:57
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Егор Сурин)
48:35
Илья Николаев
50:58
Алекс Лимож
(Николас Мелош, Сэм Энас)
51:28
Георгий Иванов
52:38
Даррен Дитц
(Райан Спунер, Вадим Шипачев)
58:01
Сэм Энас
(Алекс Лимож)
Статистика
Динамо Мн
Локомотив
Штрафное время
2
10
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит