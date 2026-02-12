Минское «Динамо» прервало победную серию лидера Запада КХЛ «Локомотива»

Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Вадим Мороз (32-я минута), Алекс Лимож (51), Даррен Диц (53) и Сэм Энес (59). В составе проигравших шайбы забросили Павел Красковский (11) и Максим Шалунов (43).
В очных противостояниях клубов в текущем сезоне по две победы. Ярославский клуб прервал победную серию из семи матчей и с 77 очками возглавляет таблицу Западной конференции, «Динамо» (73 очка) идет вторым.
В следующем матче «Локомотив» 14 февраля сыграет в гостях с аутсайдером конференции «Сочи», минчане днем позднее встретятся на выезде с московским «Спартаком».
В других матчах дня «Сочи» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (5:3) и прервал свою серию из четырех поражений, казанский «Ак Барс» обыграл дома в овертайме нижегородское «Торпедо» (4:3).
Дмитрий Квартальнов
Боб Хартли
Василий Демченко
Даниил Исаев
(00:00-58:29)
10:29
Павел Красковский
(Александр Елесин, Артур Каюмов)
26:40
Никита Черепанов
29:06
Никита Черепанов
31:44
Вадим Мороз
(Ксавье Уэлле, Николас Мелош)
35:05
Илья Николаев
42:29
Алекс Лимож
42:57
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Егор Сурин)
48:35
Илья Николаев
50:58
Алекс Лимож
(Николас Мелош, Сэм Энас)
51:28
Георгий Иванов
52:38
Даррен Дитц
(Райан Спунер, Вадим Шипачев)
58:01
Сэм Энас
(Алекс Лимож)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит