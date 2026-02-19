Дубль Тодда помог «Ак Барсу» обыграть «Ладу» в матче КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (13-я минута), Нэйтан Тодд (25, 58) и Александр Барабанов (60). У «Лады» отличились Тайлер Граовац (6) и Райли Савчук (29).