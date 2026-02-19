Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
3
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
X
14.75
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.85
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
20.02
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.31
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
20.02
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
20.02
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.28
П2
3.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Дубль Тодда помог «Ак Барсу» обыграть «Ладу» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (13-я минута), Нэйтан Тодд (25, 58) и Александр Барабанов (60). У «Лады» отличились Тайлер Граовац (6) и Райли Савчук (29).

Ассистировавшие Граовацу Алекс Коттон (0 голов + 6 передач) и Андрей Чивилев (1+4) продлили свои результативные серии в КХЛ до пяти и четырех матчей соответственно.

Савчук набрал 40-е результативное очко и забросил 20-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Он повторил клубный бомбардирский рекорд Никиты Филатова и клубный снайперский рекорд Троя Джозефса.

«Ак Барс», набрав 79 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 41 баллом располагается на десятом месте на Западе.

В следующем матче «Ак Барс» 21 февраля сыграет в гостях с минским «Динамо», а «Лада» двумя днями позднее на выезде встретится с челябинским «Трактором».

Лада
2:4
1:1, 1:1, 0:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.02.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4594 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Трушков
(00:00-58:09)
Тимур Билялов
Александр Трушков
(c 59:22)
1-й период
06:38
Константин Лучевников
06:43
Тайлер Граовац
(Алекс Коттон, Андрей Чивилев)
12:17
Дмитрий Яшкин
(Михаил Фисенко, Альберт Яруллин)
14:39
Арсен Таймазов
2-й период
24:37
Нэйтан Тодд
(Кирилл Семенов, Игорь Бардин)
26:34
Арсен Таймазов
28:31
Райли Савчук
29:02
Никита Дыняк
36:59
Иван Савчик
3-й период
45:31
Иван Савчик
53:09
Никита Сетдиков
57:48
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Михаил Фисенко)
59:22
Александр Барабанов
Статистика
Лада
Ак Барс
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит