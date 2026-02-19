Дубль Тодда помог «Ак Барсу» обыграть «Ладу» в матче КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (13-я минута), Нэйтан Тодд (25, 58) и Александр Барабанов (60). У «Лады» отличились Тайлер Граовац (6) и Райли Савчук (29).
Ассистировавшие Граовацу Алекс Коттон (0 голов + 6 передач) и Андрей Чивилев (1+4) продлили свои результативные серии в КХЛ до пяти и четырех матчей соответственно.
Савчук набрал 40-е результативное очко и забросил 20-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Он повторил клубный бомбардирский рекорд Никиты Филатова и клубный снайперский рекорд Троя Джозефса.
«Ак Барс», набрав 79 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 41 баллом располагается на десятом месте на Западе.
В следующем матче «Ак Барс» 21 февраля сыграет в гостях с минским «Динамо», а «Лада» двумя днями позднее на выезде встретится с челябинским «Трактором».
Павел Десятков
Анвар Гатиятулин
Александр Трушков
(00:00-58:09)
Тимур Билялов
Александр Трушков
(c 59:22)
06:38
Константин Лучевников
06:43
Тайлер Граовац
(Алекс Коттон, Андрей Чивилев)
12:17
Дмитрий Яшкин
(Михаил Фисенко, Альберт Яруллин)
14:39
Арсен Таймазов
24:37
Нэйтан Тодд
(Кирилл Семенов, Игорь Бардин)
26:34
Арсен Таймазов
28:31
Райли Савчук
29:02
Никита Дыняк
36:59
Иван Савчик
45:31
Иван Савчик
53:09
Никита Сетдиков
57:48
Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Михаил Фисенко)
59:22
Александр Барабанов
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
