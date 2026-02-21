Ричмонд
«Локомотив» по буллитам обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» по буллитам обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев со счетом 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). В составе «Локомотива» шайбы забросили Александр Елесин (12-я минута), Андрей Сергеев (13), Никита Кирьянов (26) и Байрон Фрэз (46). Победный буллит реализовал Артур Каюмов. У «Динамо» отличились Станислав Галиев (1), Алекс Лимож (29), Ксавье Уэлле (34) и Илья Усов (49).

Форвард ярославцев Александр Радулов отметился двумя результативными передачами и стал третьим игроком в истории, набравшим 800 (290 голов + 510 передач) очков в КХЛ. Его одноклубник Рушан Рафиков отдал одну передачу и стал самым результативным защитником в истории «Локомотива», набрав 217 очков. По этому показателю он обошел Дмитрия Красоткина и Александра Гуськова.

«Локомотив» (83 очка) возглавляет таблицу Западной конференции, где «Динамо» (76) идет вторым. Обе команды ранее обеспечили участие в плей-офф КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» примет московское «Динамо» 24 февраля. Минчане днем ранее в гостях сыграют с нижегородским «Торпедо».

Локомотив
5:4
2:1, 1:2, 1:1, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
21.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7902 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-11:23)
Закари Фукале
(00:00-65:00)
Даниил Исаев
(11:28-65:00)
1-й период
00:35
Станислав Галиев
(Даррен Дитц, Вадим Шипачев)
06:15
Командный штраф
11:28
Александр Елесин
(Александр Радулов, Даниил Мисюль)
11:28
Георгий Иванов
11:28
Даниил Мисюль
11:28
Илья Усов
11:28
Даррен Дитц
11:28
Даррен Дитц
12:50
Андрей Сергеев
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
16:42
Рихард Паник
2-й период
25:06
Никита Кирьянов
(Байрон Фрэз, Никита Черепанов)
27:16
Александр Елесин
28:51
Алекс Лимож
(Станислав Галиев, Тай Смит)
33:07
Ксавье Уэлле
(Сэм Энас, Райан Спунер)
38:12
Александр Радулов
3-й период
45:27
Байрон Фрэз
(Даниил Мисюль, Александр Елесин)
48:01
Илья Усов
(Сэм Энас, Брэйди Лайл)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артур Каюмов
(Локомотив)
Статистика
Локомотив
Динамо Мн
Штрафное время
13
11
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит