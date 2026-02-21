«Локомотив» по буллитам обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

Форвард ярославцев Александр Радулов отметился двумя результативными передачами и стал третьим игроком в истории, набравшим 800 (290 голов + 510 передач) очков в КХЛ. Его одноклубник Рушан Рафиков отдал одну передачу и стал самым результативным защитником в истории «Локомотива», набрав 217 очков. По этому показателю он обошел Дмитрия Красоткина и Александра Гуськова.