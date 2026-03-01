Матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» прервали из-за угрозы атаки БПЛА

Ранее ТАСС сообщал, что из-за угрозы атаки БПЛА не был доигран матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА. Игра стартовала 23 февраля с более чем часовым опозданием и была остановлена после завершения первого периода из-за повторного объявления опасности. Встречу доиграют 11 марта в Москве.