ТАСС: В КХЛ планируют доиграть матч между «Сочи» и «Торпедо» в воскресенье

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и нижегородским «Торпедо», прерванный по ходу третьего периода, планируют доиграть в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник.
Игру приостановили при счете 1:1 из-за угрозы атаки БПЛА. Болельщиков попросили покинуть трибуны.
«Матч “Сочи” — “Торпедо” пока планируется продолжить, — сказал собеседник агентства. — По времени решение, возможно, будет принимать штаб в “Сириусе”.
Ранее ТАСС сообщал, что из-за угрозы атаки БПЛА не был доигран матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА. Игра стартовала 23 февраля с более чем часовым опозданием и была остановлена после завершения первого периода из-за повторного объявления опасности. Встречу доиграют 11 марта в Москве.