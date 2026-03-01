«Сочи» обыграл «Торпедо» и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

Стартовавшая в 14:00 мск встреча была прервана в начале третьего периода из-за объявленной в Сочи угрозы атаки БПЛА. Матч возобновился в 17:45 и завершился победой хозяев со счетом 5:1 (1:0, 0:0, 4:1). У «Сочи» отличились Уильям Биттен (17-я минута), Тимур Хафизов (49, 58), Макс Эллис (50) и Сергей Попов (59). В составе проигравших шайбу забросил Шэйн Принс (45).