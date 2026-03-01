«Сочи» обыграл «Торпедо» и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Сочи» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Стартовавшая в 14:00 мск встреча была прервана в начале третьего периода из-за объявленной в Сочи угрозы атаки БПЛА. Матч возобновился в 17:45 и завершился победой хозяев со счетом 5:1 (1:0, 0:0, 4:1). У «Сочи» отличились Уильям Биттен (17-я минута), Тимур Хафизов (49, 58), Макс Эллис (50) и Сергей Попов (59). В составе проигравших шайбу забросил Шэйн Принс (45).
«Сочи» впервые победил соперника в текущем сезоне, проиграв предыдущие четыре матча. Нападающий команды Павел Дедунов провел 700-й матч в КХЛ.
Сочинцы прервали серию из пяти поражений и с 42 очками занимают последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» (76 очков) идет четвертым.
В следующем матче «Сочи» примет 4 марта ярославский «Локомотив», нижегородцы в тот же день сыграют дома с челябинским «Трактором».
В другом матче дня «Шанхайские драконы» в гостях обыграли тольяттинскую «Ладу» (2:1).
Дмитрий Михайлов
Алексей Исаков
Павел Хомченко
Денис Костин
(00:00-56:46)
Денис Костин
(c 57:22)
05:45
Василий Атанасов
14:58
Антон Силаев
16:53
Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Ноэль Хофенмайер)
17:30
Павел Дедунов
21:02
Матвей Гуськов
44:33
Шейн Принс
(Алексей Кручинин)
46:49
Александр Яремчук
48:21
Тимур Хафизов
(Ноэль Хофенмайер, Даниил Сероух)
49:19
Макс Эллис
(Матвей Гуськов)
51:53
Дмитрий Кагарлицкий
57:22
Тимур Хафизов
(Даниил Сероух, Уильям Биттен)
57:22
Егор Соколов
58:31
Командный штраф
58:46
Сергей Попов
(Тимур Хафизов, Даниил Сероух)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит