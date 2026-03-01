Ричмонд
«Сочи» обыграл «Торпедо» и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

«Сочи» победил «Торпедо» в матче КХЛ, который прерывали из-за угрозы БПЛА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Сочи» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Стартовавшая в 14:00 мск встреча была прервана в начале третьего периода из-за объявленной в Сочи угрозы атаки БПЛА. Матч возобновился в 17:45 и завершился победой хозяев со счетом 5:1 (1:0, 0:0, 4:1). У «Сочи» отличились Уильям Биттен (17-я минута), Тимур Хафизов (49, 58), Макс Эллис (50) и Сергей Попов (59). В составе проигравших шайбу забросил Шэйн Принс (45).

«Сочи» впервые победил соперника в текущем сезоне, проиграв предыдущие четыре матча. Нападающий команды Павел Дедунов провел 700-й матч в КХЛ.

Сочинцы прервали серию из пяти поражений и с 42 очками занимают последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» (76 очков) идет четвертым.

В следующем матче «Сочи» примет 4 марта ярославский «Локомотив», нижегородцы в тот же день сыграют дома с челябинским «Трактором».

В другом матче дня «Шанхайские драконы» в гостях обыграли тольяттинскую «Ладу» (2:1).

5:1
1:0, 0:0, 4:1
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
1.03.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 2251 зритель
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Алексей Исаков
Вратари
Павел Хомченко
Денис Костин
(00:00-56:46)
Денис Костин
(c 57:22)
1-й период
05:45
Василий Атанасов
14:58
Антон Силаев
16:53
Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Ноэль Хофенмайер)
17:30
Павел Дедунов
2-й период
21:02
Матвей Гуськов
3-й период
44:33
Шейн Принс
(Алексей Кручинин)
46:49
Александр Яремчук
48:21
Тимур Хафизов
(Ноэль Хофенмайер, Даниил Сероух)
49:19
Макс Эллис
(Матвей Гуськов)
51:53
Дмитрий Кагарлицкий
57:22
Тимур Хафизов
(Даниил Сероух, Уильям Биттен)
57:22
Егор Соколов
58:31
Командный штраф
58:46
Сергей Попов
(Тимур Хафизов, Даниил Сероух)
Статистика
Сочи
Торпедо
Штрафное время
6
10
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит