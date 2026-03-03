КХЛ перенесла матч «Сочи» с «Локомотивом» в Ярославль

Матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между «Сочи» и «Локомотивом» состоится в Ярославле. Об этом сообщается на сайте лиги.
«Лига в связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов приняла решение о переносе места проведения матча, который должен состояться 4 марта 2026 года», — говорится в сообщении.
Встреча вместо Сочи пройдет в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив».
«Сочи» и ЦСКА 23 февраля не смогли доиграть свой матч во Дворце спорта «Большой» в Сочи. Встречу, которую прервали после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА, доиграют 11 марта в Москве.
1 марта встречу между «Сочи» и нижегородским «Торпедо» прерывали в начале третьего периода из-за угрозы беспилотников в Сириусе и возобновили почти через два часа. «Сочи» победил со счетом 5:1.
«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции и досрочно лишился шансов на выход в плей-офф.