Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.92
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Торонто
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2

КХЛ перенесла матч «Сочи» с «Локомотивом» в Ярославль

Встреча должна была пройти в Сочи 4 марта, но теперь игра состоится на «Арене-2000-Локомотив».

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между «Сочи» и «Локомотивом» состоится в Ярославле. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Лига в связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов приняла решение о переносе места проведения матча, который должен состояться 4 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Встреча вместо Сочи пройдет в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив».

«Сочи» и ЦСКА 23 февраля не смогли доиграть свой матч во Дворце спорта «Большой» в Сочи. Встречу, которую прервали после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА, доиграют 11 марта в Москве.

1 марта встречу между «Сочи» и нижегородским «Торпедо» прерывали в начале третьего периода из-за угрозы беспилотников в Сириусе и возобновили почти через два часа. «Сочи» победил со счетом 5:1.

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции и досрочно лишился шансов на выход в плей-офф.