«Металлург» обыграл минское «Динамо» и прервал серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Минске завершилась победой гостей со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Андрей Козлов (13-я, 57-я минуты) и Роман Канцеров (20).

Вратарь магнитогорцев Александр Смолин отразил 44 броска. Он оформил свой первый шатаут в текущем сезоне. Хоккеисты «Металлурга» нанесли 20 бросков по воротам соперника.

«Металлург» (97 очков) прервал серию поражений из трех матчей и продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. «Динамо» (82) уступило после трех побед подряд и идет вторым на Западе.

В следующем матче «Металлург» примет екатеринбургский «Автомобилист» 6 марта. «Динамо» днем раньше встретится с петербургским СКА на домашнем льду.

Динамо Мн
0:3
0:2, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.03.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Андрей Разин
Вратари
Василий Демченко
(00:00-56:06)
Александр Смолин
Василий Демченко
(c 56:14)
1-й период
10:52
Николас Мелош
12:05
Андрей Козлов
(Дерек Барак, Роман Канцеров)
16:38
Илья Усов
19:59
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев)
2-й период
25:34
Александр Смолин
3-й период
42:26
Люк Джонсон
53:02
Даррен Дитц
56:14
Андрей Козлов
(Владимир Ткачев)
Статистика
Динамо Мн
Металлург Мг
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит