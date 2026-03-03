«Металлург» обыграл минское «Динамо» и прервал серию поражений в КХЛ

Встреча в Минске завершилась победой гостей со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Андрей Козлов (13-я, 57-я минуты) и Роман Канцеров (20).
Вратарь магнитогорцев Александр Смолин отразил 44 броска. Он оформил свой первый шатаут в текущем сезоне. Хоккеисты «Металлурга» нанесли 20 бросков по воротам соперника.
«Металлург» (97 очков) прервал серию поражений из трех матчей и продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. «Динамо» (82) уступило после трех побед подряд и идет вторым на Западе.
В следующем матче «Металлург» примет екатеринбургский «Автомобилист» 6 марта. «Динамо» днем раньше встретится с петербургским СКА на домашнем льду.
Дмитрий Квартальнов
Андрей Разин
Василий Демченко
(00:00-56:06)
Александр Смолин
Василий Демченко
(c 56:14)
10:52
Николас Мелош
12:05
Андрей Козлов
(Дерек Барак, Роман Канцеров)
16:38
Илья Усов
19:59
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев)
25:34
Александр Смолин
42:26
Люк Джонсон
53:02
Даррен Дитц
56:14
Андрей Козлов
(Владимир Ткачев)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
