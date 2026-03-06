Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
1
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.61
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
1
:
Оттава
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.15
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
2
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.63
П2
15.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
5
:
Бостон
1
Все коэффициенты
П1
X
21.00
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.41
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
СКА
2
П1
X
П2

Новосибирская «Сибирь» обыграла «Шанхайских Драконов» со счётом 2:1

В составе «Сибири» шайбы забросили Антон Косолапов и Вячеслав Лещенко.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирская «Сибирь» в Шанхае обыграла местных «Шанхайских Драконов», вырвав победу в напряжённой встрече.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке новосибирцам удалось открыть счёт — отличился Антон Косолапов. Хозяева льда ответили в третьем периоде. Решающую шайбу забросил Вячеслав Лещенко, принеся «Сибири» победу со счётом 2:1.

После 62 проведённых матчей новосибирская команда занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. В активе клуба сейчас 60 очков.

Следующий матч «Сибирь» проведёт уже 7 марта — соперником станет казанский «Ак Барс».

Шанхай Дрэгонс
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Oriental Sports Center, 4352 зрителя
Главные тренеры
Митч Лав
Ярослав Люзенков
Вратари
Дмитрий Шикин
(00:00-57:17)
Михаил Бердин
1-й период
07:03
Нэйт Сукезе
09:49
Командный штраф
18:43
Егор Аланов
2-й период
29:36
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Михаил Абрамов)
33:13
Владислав Валенцов
33:47
Джейк Бишофф
33:47
Энди Андреофф
3-й период
45:11
Паркер Фу
(Никита Попугаев, Райли Саттер)
48:34
Вячеслав Лещенко
(Валентин Пьянов, Егор Зайцев)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Сибирь
Штрафное время
9
9
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит