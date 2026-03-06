Новосибирская «Сибирь» обыграла «Шанхайских Драконов» со счётом 2:1

Новосибирская «Сибирь» в Шанхае обыграла местных «Шанхайских Драконов», вырвав победу в напряжённой встрече.
Первый период завершился без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке новосибирцам удалось открыть счёт — отличился Антон Косолапов. Хозяева льда ответили в третьем периоде. Решающую шайбу забросил Вячеслав Лещенко, принеся «Сибири» победу со счётом 2:1.
После 62 проведённых матчей новосибирская команда занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. В активе клуба сейчас 60 очков.
Следующий матч «Сибирь» проведёт уже 7 марта — соперником станет казанский «Ак Барс».
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Oriental Sports Center, 4352 зрителя
Главные тренеры
Митч Лав
Ярослав Люзенков
Вратари
Дмитрий Шикин
(00:00-57:17)
Михаил Бердин
1-й период
07:03
Нэйт Сукезе
09:49
Командный штраф
18:43
Егор Аланов
2-й период
29:36
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Михаил Абрамов)
33:13
Владислав Валенцов
33:47
Джейк Бишофф
33:47
Энди Андреофф
3-й период
45:11
Паркер Фу
(Никита Попугаев, Райли Саттер)
48:34
Вячеслав Лещенко
(Валентин Пьянов, Егор Зайцев)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Сибирь
Штрафное время
9
9
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
