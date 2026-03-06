Новосибирская «Сибирь» обыграла «Шанхайских Драконов» со счётом 2:1

Первый период завершился без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке новосибирцам удалось открыть счёт — отличился Антон Косолапов. Хозяева льда ответили в третьем периоде. Решающую шайбу забросил Вячеслав Лещенко, принеся «Сибири» победу со счётом 2:1.