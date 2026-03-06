Козлов превратил слабость «Салавата» в главную мощь. В чем секрет уфимской команды?

При входе в зону атаки Козлов просит от своих хоккеистов, чтобы они ничего не выдумывали, а забрасывали шайбу в глубину зоны на ход партнерам и бежали за нее бороться. Во-первых, так можно избежать опасных потерь, которые приводят к контратакам. Во-вторых, после того как шайба оказывается за лицевой линией соперника, начинаются единоборства, в которых немало сил тратят защитники визави. Так как у «Салавата Юлаева» преимущественно все крайние форварды — молодые, они намного быстрее восстанавливаются и тем самым чаще выходят из борьбы победителями. Это позволяет получить контроль шайбы в зоне атаки.