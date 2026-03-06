Козлов превратил слабость «Салавата» в главную мощь. В чем секрет уфимской команды?

Проблемы в межсезонье.
Сезон-2024/25 стал для команды Виктора Козлова прорывным. Впервые уфимцам под его руководством удалось преодолеть первый раунд плей-офф и сразу дойти до полуфинала Кубка Гагарина, где «Салават Юлаев» уступил будущему чемпиону — «Локомотиву».
Однако нынешнее межсезонье для «Салавата Юлаева» получилось крайне тяжелым. Клуб накрыли финансовые проблемы. Руководством было принято решение минимизировать расходы, чтобы постепенно расплачиваться с долгами. Это сказалось на формировании состава. Команду из Уфы покинули лидеры и легионеры, такие как Джошуа Ливо и Шелдон Ремпал. Также уже в начале нынешнего сезона «Салават Юлаев» расстался с Александром Хмелевским, которого обменяли в «Ак Барс».
Тем не менее Козлов со своим тренерским штабом нашли выход из непростой ситуации, хотя по первым 15 играм сезона в это верилось с трудом. На этом отрезке «Салават Юлаев» одержал лишь три победы и находился в самом низу турнирной таблицы на «Востоке».
Обновление состава
Нужно четко разделять, что у «Салавата Юлаева» по ходу этого сезона было два разных состава, хотя трансферов на вход и выход — минимум. Первый — до возвращения Ремпала и прихода Евгения Кузнецова, второй — с ними.
Большую часть сезона «Салават Юлаев» провел с нехваткой мастерства и опыта. Линия атаки была сформирована из молодых хоккеистов, уровень которых находится в буферной зоне между ВХЛ и КХЛ. Да, есть талантливый Александр Жаровский, который может создать момент самостоятельно за счет индивидуального мастерства и игрового интеллекта. Но выделить еще кого-то трудно.
Пожалуй, только позднее образовалась легионерская связка Родуолд — Броссо, которого обменяли из московского «Динамо». В остальном все крайние нападающие были очень схожи по игровым качествам. Сучков, Горшков, Максим Кузнецов, Ян, Пименов, Фаизов — они обладают хорошим объемом катания и скоростью. Именно на это сделал ставку Козлов, выбрав игровую модель на сезон.
Линия обороны у «Салавата Юлаева» практически никак не изменилась. Разве что уфимцы расстались с Калинюком, которого уже в ноябре обменяли на денежную компенсацию в «Шанхай Дрэгонс». Акцент на подборе хоккеистов в защите скорее сделан на опыт. Речь идет о Панине, Василевском и Кулике. Именно они — ведущие игроки обороны. Хотя есть и молодые Цулыгин и Комаров, а также уже сформировавшиеся Варлов и Зоркин.
Отдельно нужно выделить канадца Стюарта, который взял на себя задачу помогать нападающим. Легионер выполняет роль атакующего защитника, а также входит в первую спецбригаду большинства, при этом обладая еще и правым хватом, что только добавляет ему ценности.
Тандем голкиперов к концу регулярки состоит из очевидного первого номера Семена Вязового и его бэкапа Ильи Коновалова. Изначально вратарская линия выглядела сильнее, когда в «Салавате Юлаеве» был Александр Самонов. Однако в дальнейшем клуб отказался от Александра, который отправился в ЦСКА, сделав полноценную ставку на молодого Вязового. И это решение менеджмента команды из Уфы оказалось оправданным. Самонов был не так хорош, а Семен после ухода опытного конкурента раскрылся.
Сейчас молодой голкипер в числе лидеров по основным статистическим показателям среди всех вратарей лиги. Также нужно не забывать, что «Салават Юлаев», расставшись с Самоновым, избавился от его крупного контракта. Идти по сезону с бэкапом Коноваловым — рискованно, но рынок вратарей очень ограничен, и на бумаге лучших вариантов практически не было. Тем более с учетом финансовых возможностей уфимцев.
Агрессивная игра без шайбы
В этом сезоне уфимцы по действиям без шайбы очень напоминают феномен «Северстали», с которой многие не хотели встречаться в первом раунде плей-офф, хотя и были уверены, что пройдут дальше. Все потому, что череповчане постоянно прессинговали, создавали численное преимущество в единоборствах и не давали продохнуть сопернику, отнимая много сил. Все это прослеживается и у «Салавата Юлаева» на протяжении нынешнего сезона.
Команда Козлова, оставаясь без шайбы, зачастую вступает в активный прессинг. В своей зоне уфимцы обороняются компактным «конвертом». При этом крайние нападающие, когда идет борьба за воротами, спускаются очень низко. А центральный форвард моментально вступает во все единоборства в своей зоне и помогает защитникам. Все это сделано для того, чтобы создать хорошую плотность и получить численное преимущество в борьбе за шайбу.
Да, сейчас в «Салавате Юлаеве» есть Кузнецов, который иногда нарушает оборонительные принципы в своей зоне и может позволить себе кататься хаотично и не так активно вступать в единоборства. Однако Козлов понимает, что при созидании Евгений полностью компенсирует свои недостатки, и дает послабление мастеровитому и опытному форварду, фактически закрывая на это глаза.
Если соперник владеет шайбой в своей зоне, то зачастую уфимцы идут в активный прессинг двумя нападающими, что создает трудности для защитников визави при построении атак. Либо же выстраиваются в средней зоне по схеме 3−2. Классическая расстановка, при которой тройка форвардов встречает соперника ближе к синей линии, создавая плотность, а защитники страхуют, располагаясь глубже. Это позволяет перекрыть центральную зону площадки, вынуждая соперника забрасывать шайбу, проходить вдоль бортов или отдавать передачу назад, что заметно замедляет развитие атаки.
Зачастую построение 3−2 используется «Салаватом Юлаевым», если команда меняется и не успевает пойти в активный прессинг. В остальных же ситуациях два крайних нападающих молниеносно садятся на защитников соперника.
При входе в зону атаки Козлов просит от своих хоккеистов, чтобы они ничего не выдумывали, а забрасывали шайбу в глубину зоны на ход партнерам и бежали за нее бороться. Во-первых, так можно избежать опасных потерь, которые приводят к контратакам. Во-вторых, после того как шайба оказывается за лицевой линией соперника, начинаются единоборства, в которых немало сил тратят защитники визави. Так как у «Салавата Юлаева» преимущественно все крайние форварды — молодые, они намного быстрее восстанавливаются и тем самым чаще выходят из борьбы победителями. Это позволяет получить контроль шайбы в зоне атаки.
Недавний гол Зоркина в ворота «Нефтехимика» — идеальный пример того, что требует от нападающих Козлов. Да, Хохряков — возрастной игрок, но с объемом катания у него проблем нет. Петр не стал ничего выдумывать, а забросил шайбу в глубину зоны и пошел за нее бороться. В этом ему помог другой крайний нападающий. В итоге уфимцы полноценно завладели шайбой в зоне атаки и вывели на бросковую позицию защитника Зоркина.
Игровая модель Козлова в нынешнем сезоне очень энергозатратная, и далеко не каждый хоккеист под нее подходит. Большинство нападающих «Салавата Юлаева» уступают в мастерстве, за исключением двух-трех форвардов, зато могут справляться с приличной нагрузкой. Благодаря этому тренер и нашел выход из ситуации. Козлов, казалось бы, не лучший набор игроков превратил в главную сильную сторону и построил на этом хоккей «Салавата Юлаева».
Эффективное меньшинство
Также агрессивный хоккей без шайбы позволил уфимцам стать одной из лучших команд лиги по игре в меньшинстве (84,5%, четвертое место после «Металлурга», «Барыса» и «Авангарда»). Нейтрализация лишнего у «Салавата Юлаева» практически идентична с «Северсталью».
Один нападающий отвечает за середину и перехватывает все поперечные передачи, а второй загоняет атаку соперника на борт, заставляя отдавать шайбу в глубину зоны. Если визави «Салавата Юлаева» так и поступает, то в активный отбор сразу идет защитник уфимцев. При этом уфимцы обязаны действовать максимально короткими сменами. Если есть возможность поменяться после 10−15 секунд, проведенных на льду, хоккеисты должны это делать, чтобы поддерживать темп при игре в меньшинстве.
При такой игровой модели в меньшинстве нередко появляются шансы выбегать в контратаки, иногда даже с численным преимуществом. Ключевое отличие «Салавата Юлаева» от «Северстали» в том, что команда Козлова в этом плане осторожничает. У череповчан в такие контрвыпады бегут даже защитники, а уфимцы этого не делают. Возможно, в том числе поэтому процент нейтрализации лишнего у череповчан заметно хуже, хотя в целом действия при игре в меньшинстве крайне схожи.
При реализации большинства «Салавату Юлаеву» похвастаться нечем. Уфимцы занимают 15-е место в этом компоненте среди всех команд лиги (16,9%). Но это вполне объяснимо отсутствием мастеровитых форвардов. Хотя и с приходом Кузнецова и Ремпала процент реализации большинства не вырос. Зато с ними теперь точно хватает исполнителей на одну полноценную спецбригаду. Правда, разница в уровне между первой и второй существенная. Поэтому логично, что сейчас большую часть времени при игре с численным преимуществом Козлов отдает Кузнецову, Ремпалу и их компании.
Козлов — лучший тренер сезона?
«Салават Юлаев» — однозначно не подарок в первом раунде плей-офф для любой команды. Уфимцы со своей агрессивной игровой моделью, даже если и уступят в серии, отнимут много сил у соперника. Команда Козлова точно способна дать бой любому клубу.
При этом есть хорошие шансы на проход первого раунда, а вот в повторение прошлогоднего результата поверить уже сложнее. Все-таки в четвертьфинале будет недостаточно только хорошего голкипера и агрессивного хоккея без шайбы. В первую очередь скажется нехватка мастерства. В «Салавате Юлаеве» лишь единицы игроков способны реализовать полумомент, а в плей-офф способность забрасывать в не самых очевидных ситуациях будет решать многое.
Козлов, в свою очередь, вышел победителем из очень непростой ситуации. Уже тем, что он смог довести «Салават Юлаев» до плей-офф, тренер полностью доказал свою компетенцию. Этого уже должно быть достаточно, чтобы претендовать на победу в индивидуальной номинации. А если уфимцы еще и пройдут первый раунд, то Козлов — однозначный фаворит при выборе лучшего тренера сезона КХЛ, даже несмотря на итоговые результаты его коллег-конкурентов.
Никита Нечаев