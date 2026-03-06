«Авангард» проиграл худшему клубу КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Артем Волков (26-я минута), Матвей Гуськов (42) и Дмитрий Кагарлицкий (52). У проигравших отличился Василий Пономарев (60).
«Сочи» победил «Авангард» впервые с 2019 года.
«Авангард» набрал 90 очков в 63 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. «Сочи» с 44 очками в 61 встрече расположился на последней строчке на Западе и во всей КХЛ.
В следующем матче «Авангард» 9 марта примет новосибирскую «Сибирь», «Сочи» днем ранее в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4526 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Ги Буше
Вратари
Павел Хомченко
Андрей Мишуров
(00:00-55:10)
Андрей Мишуров
(59:25-59:33)
2-й период
25:00
Артем Волков
31:17
Антон Малышев
3-й период
41:02
Матвей Гуськов
(Макс Эллис, Илья Сушко)
51:43
Дмитрий Кагарлицкий
(Макс Эллис, Матвей Гуськов)
59:25
Василий Пономарев
(Семен Чистяков, Дмитрий Рашевский)
59:46
Василий Мачулин
Статистика
Сочи
Авангард
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
